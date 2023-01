Alberto Chicote confessa quina és la seva passió oculta i una de les manies

Alberto Chicote ha aparegut a El Hormiguero aquest dimecres per promocionar Pesadilla en la cocina i El escándolo de las residencias. En aquesta iniciativa, el xef treballa amb Sonsoles Ónega per denunciar com tracten els més grans en residències desastroses. El presentador i cuiner ha aprofitat per parlar sobre la seva vida personal també, el que ha permès que els fans el coneguin una mica més.

Una de les confessions que ha fet té a veure amb una de les seves passions més ocultes: “Tinc una col·lecció de Lego important, amb més de 50 ninos de mida molt gran entre els que el meu millor tresor és l’Halcón Milenario que el tinc al costat d’un destructor imperial. Tinc miniatures, figures de superherois, molts llibres… A casa només tindré 30 o 40 Funkos, que crec que no és col·lecció perquè són pocs, perquè no tinc espai per a més”, deia tot revelant que no li queda espai i que ha de guardar part de les figures en una part alta de la cuina. Davant d’això, Pablo Motos ha deixat anar una frase que ha fet molta gràcia: “Ja no vull anar al teu restaurant, em ve més de gust anar a casa teva”.

Alberto Chicote visita El Hormiguero | Antena 3

Alberto Chicote parla de la boda i d’una de les seves manies

El xef va casar-se l’any passat amb una dona amb qui surt des de fa més de 20 anys, una notícia que va sorprendre. Què ha dit al respecte? “Va arribar un moment en el que vam dir que estaria bé que ho féssim. Vam avisar als meus pares perquè sabia que els faria il·lusió i a la seva mare també”.

En una secció en la que li preguntaven com actua en la intimitat, ha confessat que crida davant la televisió o un llibre quan veu alguna cosa que el fa enfadar: “Quan estic llegint al tren, per exemple, soc dels típics que criden un No em fotis! quan m’impacta alguna part. La persona asseguda al meu costat sempre em mira sorprès. I quan miro la televisió també crido i parlo amb els protagonistes, als qui esbronco i els recordo que els havien dit que no anés a les golfes. A vegades li dic a la meva dona que l’avisi ella també”.

Pilar Rubio fa desfilar Pablo Motos i Alberto Chicote amb faldilla i barrets gegants

Poc després ha estat el torn de la secció de Pilar Rubio, en la que ha parlat d’algunes de les últimes tendències en el món de la moda. En aquesta ocasió ha volgut que el presentador i el convidat participessin i desfilessin en directe amb les faldilles que els havia preparat amb un munt de corbates cosides entre si. El toc més extravagant? Un barret de dimensions considerables i colors llampants”.

Una entrevista que ha servit per promocionar el seu últim projecte i per donar més detalls sobre la seva vida personal.