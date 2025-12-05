Queden poques setmanes per a la nit més especial de l’any. El 31 de desembre sempre és un dia en què tothom va amb molta pressa: acabar de preparar el menú, posar-se ben elegants amb els millors vestits i comptar diverses vegades que hi hagi els 12 grans de raïm damunt la taula. Les televisions s’afanyen per ultimar tots els detalls de la nit de Cap d’Any en què milers d’ulls estan pendents perquè tot surti de la millor manera possible i d’aquesta manera puguin donar la benvinguda a l’any 2026. Ara que les principals cadenes han posat fi al misteri sobre qui seran els seus presentadors, una parella que sempre genera molta expectació ha anunciat un convidat especial per a les seves campanades.
Santiago Segura es cola dins les campanades d’Antena 3
Cristina Pedroche i Alberto Chicote fa anys que s’han establert com a l’aposta segura d’Antena 3 per a les seves campanades. Enguany, aposten per una emissió multicanal i els podran seguir a través d’Antena 3, La Sexta i atresplayer, una manera d’esgarrapar audiència davant la victòria que va aconseguir l’any passat RTVE gràcies al xou de David Broncano i Lalachus. Els vestits que fa servir la col·laboradora de Zapeando es converteixen en tema de conversa durant setmanes i quan encara queden molts detalls per descobrir, la cadena de televisió ha decidit revelar una informació bomba. Santiago Segura s’uneix a Pedroche i Chicote per a “unes campanades que prometen espectacle”, indiquen des de la seva web.
🍇 Este año, en las Campanadas de Atresmedia, tenemos un invitado muy especial que tiene mucho que contar…. ¿Verdad, @SSantiagosegura? 👀 pic.twitter.com/1QTCT38dyO— Atresmedia Comunicación (@atresmediacom) December 4, 2025
En un vídeo promocional en què es pot veure la parella preparant-se per deixar alguns espots publicitaris fets, de sobte reben la visita de l’actor i director de Torrente, amb una americana nadalenca estrafolària plena de ninots de neu, una gorra i tres copes de cava a la mà. “Enguany tenim un convidat que ha d’explicar moltes coses”, indica el cuiner i presentador de Batalla de restaurantes. “Tinc un pla per donar el campanazo aquest 2026 que us l’he d’explicar”, confessa abans que els seus companys el tallin.
Caldrà esperar fins al dia 31 de desembre per saber què ha d’explicar el director de la saga Padre no hay más que uno, però tot apunta que podria estar relacionat amb l’estrena de la nova pel·lícula de Torrente, que estrenarà el pròxim 13 de març, tal com va explicar a El Hormiguero. Ara per ara, tot són incògnites.
Què se sap del vestit de Cristina Pedroche?
Una altra de les grans incògnites de les campanades és el vestit de Cristina Pedroche, el seu dissenyador habitual, Jossie, va anunciar fa uns dies que el 12è vestit “serà el més necessari i sorprenent”, però què se’n sap fins ara? “El vestit d’enguany és superimportant perquè són 12 campanades, 12 grans de raïm, 12 vestits i 12 anys. No volem que la gent reaccioni l’endemà, sinó immediatament quan la vegin. Volem que la gent s’ennuegui amb l’últim raïm i que tothom es posi a escriure tuits sobre el look“, va explicar. Després del vestit amb cristalls fets de llet materna, Cristina Pedroche podria sorprendre amb qualsevol cosa.