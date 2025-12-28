S’acosta el 31 de desembre, una data sempre molt especial en el calendari. L’última nit de l’any, la que molts coneixen com la més màgica perquè acomiada els 12 mesos de l’any per donar la benvinguda a una nova oportunitat per fer realitat tots els propòsits d’Any Nou. Les cadenes de televisió van desgranant a poc a poc els detalls més cobdiciats de la temporada, com els presentadors, els escenaris que han triat o les primeres pistes sobre els vestits. Abans de conèixer amb què ens sorprendran els famosos enguany, sempre és curiós mirar enrere i recordar com eren els vestits de les campanades 2024: de la llet materna de Cristina Pedroche al vestit de núvia de Laura Escanes passant per la proposta més gamberra amb Lalachus i David Broncano.
Cristina Pedroche, l’estrella dels vestits més esbojarrats de les campanades
Un any més ho va tornar a fer. Dins el podi dels outfits que fan servir els presentadors de les campanades, Cristina Pedroche sempre s’endú la màxima expectació dels teleespectadors. Convertit gairebé en una tradició, la col·laboradora de Zapeando escura els darrers minuts de l’any per mostrar la creació que ha preparat durant mesos el seu dissenyador de confiança, Josie. El seu historial de vestits és ben llarg, si més no, porta onze edicions convertint-se en un dels personatges més comentats de les campanades. L’any passat va deixar l’audiència sense paraules amb una proposta que, en un principi semblava una capa XXL d’estil menina amb un tocat que la feia semblar una palmera. Després de treure’s la capa, quedava la gran sorpresa: un conjunt de cotilla i falda fet amb cristalls de la seva pròpia llet materna.
Com era d’esperar, les xarxes es van omplir de comentaris i comparatives molt esbojarrades per parlar del seu vestit. En tot cas, Alberto Chicote, que estrenava ulleres, va quedar completament en un segon pla després de descobrir el que portava la seva companya. Enguany, que la presentadora ha estat mare del seu segon fill amb Dabiz Muñoz, preparà alguna referència a la maternitat?
Laura Escanes: un vestit de núvia molt maco i ple de pedreria
A TV3, Laura Escanes i Miki Núñez eren els escollits un any més per acomiadar-se de l’any des de l’Avinguda Maria Cristina de Barcelona. La influencer i el cantant van sorprendre els espectadors amb una actuació en directe, molta complicitat i uns looks ben macos. Laura Escanes va optar per un vestit d’alta costura disseny de Yolancris. Tot i que podia semblar un vestit de núvia per la forma i el color blanc com a protagonista, el vestit amagava una oda al Mediterrani i referències a la ciutat de Barcelona amb un tul brodat amb cristalls, pedreria i un conjunt final asimètric de tall sirena i amb mànigues capa.
En el cas del seu company, Miki Núñez es va decantar per un esmòquing dissenyat per un sastre que treballa a Barcelona i fa totes les seves peces a mà. Una aposta elegant, acurada i que en conjunt els va deixar molt guapos.
Lalachus i David Broncano, molt elegants en les campanades més gamberres de TVE
RTVE va viure les campanades més gamberres de la seva història. David Broncano, el presentador de moda gràcies a La Revuelta i la seva col·laboradora estrella, Lalachus, van ser els protagonistes d’una nit molt boja i divertida. La còmica va optar per un vestit molt maco i elegant de Silvia Fernández, amb un escot en forma de v, les mànigues caigudes i unes sandàlies de color plat. A més a més, el color violeta fosc gairebé negre i una petita obertura al lateral per ensenyar la cama van acabar de tancar el look que combinava un maquillatge potent i brillants per diversos punts del vestit.
David Broncano va optar per un dels looks habituals, amb un esmòquing molt elegant amb el qual va despenjar-se de la façana de l’edifici situat a la Puerta del Sol de Madrid.
A Telecinco, Ion Aramendi i Blanca Romero van ser els escollits per presentar les campanades de la cadena privada. El conductor de Reacción en cadena i els debats de Gran Hermano va optar per un look de dues peces molt clàssic amb americana, pantalons i camisa blanca. Per la seva banda, l’actriu i model va optar per un vestit blanc, ajustat i amb un collar de perles al voltant del coll.
Ara per ara, caldrà esperar per saber com ens sorprendran enguany els presentadors i quins looks faran servir per a la nit més especial de l’any.