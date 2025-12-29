El 2025 escura els seus últims dies abans de rebre l’any 2026. Les cadenes de televisió ultimen els detalls per acompanyar els milers d’espectadors arreu del territori que seguiran atentament les 12 campanades amb els seus presentadors seleccionats. Els últims confirmats han estat Chenoa i Estopa, que in extremis s’han convertit en els substituts d’Andreu Buenafuente i Silvia Abril, i presentaran les campanades a RTVE des de la Puerta del Sol de Madrid. Tot sembla a punt per gaudir de la nit del 31 de desembre amb la família i intentar no ennuegar-se amb els grans de raïm, però els protagonistes televisius ho tenen tot preparat? Alejandro de Miguel és el dissenyador del vestit que portarà Chenoa aquesta setmana per presentar les campanades amb el grup català, però quines pistes es coneixen ara per ara?
Les primeres pistes del vestit que portarà Chenoa per a les campanades de RTVE
Un dels principals reclams que porten les campanades són els looks que fan servir els protagonistes. Entre ells es troba Cristina Pedroche, la presentadora més mediàtica que ha convertit en tradició els seus outfits estridents i surrealistes que cada any superen l’anterior. Aquest 2025 sembla que “tanca un cicle” perquè és el 12è any que les presenta a Antena 3 i qualsevol cosa podria passar. En el cas de Chenoa, el marge de maniobra per crear una obra d’art era menor, tenint en compte que els seus noms es van anunciar poc menys de 15 dies abans de la nit més màgica de l’any. El dissenyador encarregat de vestit, Alejandro de Miguel, ha passat pel programa D Corazón on ha donat alguns detalls i pistes sobre què portarà l’artista el dia 31.
El moment de les campanades “és un gran aparador per a la moda espanyola”, si més no, hi ha milers de persones observant atentament la pantalla de la televisió. En la seva intervenció en el programa del cor de La 1, el dissenyador -que també ha vestit a Anne Igartiburu o Letícia-, ha compartit les primeres pistes del look de la cantant. “M’he inspirat en la seva carrera professional i en la llum escènica. He tingut molt poc temps per fer-ho, vuit dies”, ha explicat De Miguel.
Com ha estat el procés de creació?
La gran feinada també l’han generat les set costureres que l’han ajudat a crear la peça, cadascuna amb una part del vestit. “Si sumen totes les hores segurament en són més de 150”, confessa. Ara bé, com ho han gestionat amb Chenoa? La presentadora ha tingut un any molt complet pel que fa a reptes professionals. Ha estat presentadora del programa d’adopció de gossos Dog House a RTVE i ha repetit com a mestra de cerimònies de les gales d’Operación Triunfo 2025. “Ho hem fet tot per telèfon, em va enviar les mesures i després de fer-li arribar algunes idees hi va haver un flechazo“, ha explicat el dissenyador. “Ella m’ha dit que defensa molt bé l’escot, el més important d’un vestit de campanades és la part de dalt, de cintura cap amunt. Chenoa no ho va dubtar ni un moment, li va agradar la primera proposta. Estarà guapa, elegant i sexy”, ha admès.
Tot i que el factor sorpresa sempre juga moltíssim en aquesta manera d’esdeveniments, la revista Diez Minutos també ha parlat amb el creador del vestit, que ha revelat que pel que fa al color “tindrà molt llum”. “Li va agradar el mateix que a mi, la meva primera opció, i em va dir: ‘M’agrada molt perquè defenso molt bé l’escot, tinc poc pit i m’agrada lluir clavícules i espatlla'”, els ha explicat Alejandro de Miguel. Pel que fa a Estopa, el grup català rebrà dues creacions fetes pel dissenyador Félix Ramiro. “He millorat la imatge respectant sempre la identitat, el caràcter i el cos d’Estopa. M’he inspirat en les seves cançons i, sobretot, en la seva manera d’actuar“, ha explicat.
El diseñador Félix Ramiro (@felixramiromoda) nos ha adelantado en @DCorazon_TVE algunos detalles de los trajes que vestirán David y José, @estopaoficial, para las campanadas de esta Nochevieja. pic.twitter.com/RC4UmLSch3— La 1 (@La1_tve) December 27, 2025
Sigui com sigui, caldrà esperar una mica més per descobrir com serà aquest disseny creat d’última hora i com seran les propostes dels seus companys presentadors de les cadenes competidores.