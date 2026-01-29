Chenoa ha deixat bocabadat David Broncano amb la sinceritat que ha demostrat a La Revuelta. La cantant volia promocionar la nova temporada de The Floor, però ha acabat parlant més de la seva vida personal que d’una altra cosa. Per exemple, ha reconegut que passa molt de temps sola i que li encanta perdre’s per la natura. Com era d’esperar, ha estat el moment de les preguntes clàssiques del programa el que més interès ha generat. Quants diners té al banc i quantes relacions íntimes ha mantingut l’últim mes?
Ella que no fa més que treballar i que encadena la presentació d’un programa amb un altre, deu haver fet uns quants calers. No ha volgut mullar-se sobre quin patrimoni té exactament, ja que diu que és una “ignorant” que ni tan sols saps quant té estalviat. Això sí, sobre les relacions sexuals sí que s’ha mostrat molt transparent: “La meva puntuació? Un zero patatero… És que estic molt concentrada mentre estalvio energia per treballar i fer les coses bé, vaig a la meva bola“.
“Soc com Rosalía, que deia que tenia un celibat voluntari d’aquells“, ha etzibat. I, davant la incredulitat del presentador, ha insistit que és “totalment cert”: “Jo et soc sincera, zero patatero. Estic molt bé ara, faig molt d’esport i em poso amb els pesos mentre miro vídeos de Youtube“. L’altre li ha recomanat que canviï aquesta tendència i que comenci a mantenir relacions perquè “desestressa”.
🥔 El cero patatero de Chenoa. Y cabeza alta, que no pasa nada #LaRevuelta @Chenoa pic.twitter.com/c4wyzy5B5c— La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) January 28, 2026
La cosa és que Chenoa està cansada d’intentar trobar parella i que cap no funcioni. L’exconcursant d’Operación Triunfo no ha tingut sort en l’amor i després d’uns quants desenganys i un divorci, ha tirat la tovallola: “No buscaré ningú, estic fins als nassos. Si voleu venir a buscar-me, aquí em teniu… I ja veurem com estic, perquè va a dies“.
Chenoa, enfadada amb David Broncano per culpa del fulletó de TVE
En un altre moment de l’entrevista, Chenoa ha acabat reconeixent que està enganxada als fulletons de TVE. Com si una dona gran es tractés, cada dia recupera els capítols de les sèries del migdia: “Veig La promesa i Valle salvaje com una boja, però vaig amb retard”.
Davant d’aquesta afirmació, David Broncano ha volgut posar un episodi a plató i això ha espantat la convidada: “No, no ho feu perquè serà un espòiler per a mi. Vaig per la tercera temporada i ara estan emetent-ne la cinquena…”. Però aquesta súplica no li ha servit de res i ha acabat assabentant-se que un dels personatges s’ha salvat del tret que havia rebut: “Està viu!”.