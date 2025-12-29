El 2025 apura sus últimos días antes de recibir el año 2026. Las cadenas de televisión ultiman los detalles para acompañar a los miles de espectadores en todo el territorio que seguirán atentamente las 12 campanadas con sus presentadores seleccionados. Los últimos confirmados han sido Chenoa y Estopa, que in extremis se han convertido en los sustitutos de Andreu Buenafuente y Silvia Abril, y presentarán las campanadas en RTVE desde la Puerta del Sol de Madrid. Todo parece listo para disfrutar de la noche del 31 de diciembre con la familia e intentar no atragantarse con las uvas, pero ¿los protagonistas televisivos lo tienen todo preparado? Alejandro de Miguel es el diseñador del vestido que llevará Chenoa esta semana para presentar las campanadas con el grupo catalán, pero ¿qué pistas se conocen hasta ahora?

Uno de los principales atractivos que traen las campanadas son los looks que usan los protagonistas. Entre ellos se encuentra Cristina Pedroche, la presentadora más mediática que ha convertido en tradición sus outfits estridentes y surrealistas que cada año superan al anterior. Este 2025 parece que «cierra un ciclo» porque es el 12º año que las presenta en Antena 3 y cualquier cosa podría pasar. En el caso de Chenoa, el margen de maniobra para crear una obra de arte era menor, teniendo en cuenta que sus nombres se anunciaron poco menos de 15 días antes de la noche más mágica del año. El diseñador encargado del vestido, Alejandro de Miguel, ha pasado por el programa D Corazón donde ha dado algunos detalles y pistas sobre qué llevará la artista el día 31.

El momento de las campanadas «es un gran escaparate para la moda española», al menos, hay miles de personas observando atentamente la pantalla de la televisión. En su intervención en el programa del corazón de La 1, el diseñador -que también ha vestido a Anne Igartiburu o Letizia-, ha compartido las primeras pistas del look de la cantante. «Me he inspirado en su carrera profesional y en la luz escénica. He tenido muy poco tiempo para hacerlo, ocho días», ha explicado De Miguel.

¿Cómo ha sido el proceso de creación?

El gran trabajo también lo han realizado las siete costureras que le han ayudado a crear la pieza, cada una con una parte del vestido. «Si suman todas las horas seguramente son más de 150», confiesa. Ahora bien, ¿cómo lo han gestionado con Chenoa? La presentadora ha tenido un año muy completo en cuanto a retos profesionales. Ha sido presentadora del programa de adopción de perros Dog House en RTVE y ha repetido como maestra de ceremonias de las galas de Operación Triunfo 2025. «Lo hemos hecho todo por teléfono, me envió las medidas y después de enviarle algunas ideas hubo un flechazo«, ha explicado el diseñador. «Ella me ha dicho que defiende muy bien el escote, lo más importante de un vestido de campanadas es la parte de arriba, de cintura para arriba. Chenoa no lo dudó ni un momento, le gustó la primera propuesta. Estará guapa, elegante y sexy», ha admitido.

Aunque el factor sorpresa siempre juega mucho en este tipo de eventos, la revista Diez Minutos también ha hablado con el creador del vestido, que ha revelado que en cuanto al color «tendrá mucha luz». «Le gustó lo mismo que a mí, mi primera opción, y me dijo: ‘Me gusta mucho porque defiendo muy bien el escote, tengo poco pecho y me gusta lucir clavículas y hombros'», les ha explicado Alejandro de Miguel. En cuanto a Estopa, el grupo catalán recibirá dos creaciones hechas por el diseñador Félix Ramiro. «He mejorado la imagen respetando siempre la identidad, el carácter y el cuerpo de Estopa. Me he inspirado en sus canciones y, sobre todo, en su forma de actuar«, ha explicado.

El diseñador Félix Ramiro (@felixramiromoda) nos ha adelantado en @DCorazon_TVE algunos detalles de los trajes que vestirán David y José, @estopaoficial, para las campanadas de esta Nochevieja. pic.twitter.com/RC4UmLSch3 — La 1 (@La1_tve) December 27, 2025

Sea como sea, habrá que esperar un poco más para descubrir cómo será este diseño creado de última hora y cómo serán las propuestas de sus compañeros presentadores de las cadenas competidoras.