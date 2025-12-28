Se acerca el 31 de diciembre, una fecha siempre muy especial en el calendario. La última noche del año, la que muchos conocen como la más mágica porque despide los 12 meses del año para dar la bienvenida a una nueva oportunidad para hacer realidad todos los propósitos de Año Nuevo. Las cadenas de televisión van desgranando poco a poco los detalles más codiciados de la temporada, como los presentadores, los escenarios que han elegido o las primeras pistas sobre los vestidos. Antes de conocer con qué nos sorprenderán los famosos este año, siempre es curioso mirar atrás y recordar cómo eran los vestidos de las campanadas 2024: desde la leche materna de Cristina Pedroche al vestido de novia de Laura Escanes pasando por la propuesta más gamberra con Lalachus y David Broncano.

Cristina Pedroche, la estrella de los vestidos más atrevidos de las campanadas

Un año más lo volvió a hacer. Dentro del podio de los outfits que utilizan los presentadores de las campanadas, Cristina Pedroche siempre se lleva la máxima expectación de los telespectadores. Convertido casi en una tradición, la colaboradora de Zapeando apura los últimos minutos del año para mostrar la creación que ha preparado durante meses su diseñador de confianza, Josie. Su historial de vestidos es muy largo, al menos, lleva once ediciones convirtiéndose en uno de los personajes más comentados de las campanadas. El año pasado dejó a la audiencia sin palabras con una propuesta que, en un principio parecía una capa XXL de estilo menina con un tocado que la hacía parecer una palmera. Tras quitarse la capa, quedaba la gran sorpresa: un conjunto de corsé y falda hecho con cristales de su propia leche materna.

El vestit de les campanades de Cristina Pedroche el 2024 | Antena 3

Como era de esperar, las redes se llenaron de comentarios y comparaciones muy atrevidas para hablar de su vestido. En todo caso, Alberto Chicote, que estrenaba gafas, quedó completamente en un segundo plano después de descubrir lo que llevaba su compañera. ¿Este año, que la presentadora ha sido madre de su segundo hijo con Dabiz Muñoz, preparará alguna referencia a la maternidad?

Laura Escanes: un vestido de novia muy bonito y lleno de pedrería

En TV3, Laura Escanes y Miki Núñez fueron los elegidos un año más para despedir el año desde la Avenida Maria Cristina de Barcelona. La influencer y el cantante sorprendieron a los espectadores con una actuación en directo, mucha complicidad y unos looks muy bonitos. Laura Escanes optó por un vestido de alta costura diseño de Yolancris. Aunque podía parecer un vestido de novia por la forma y el color blanco como protagonista, el vestido escondía una oda al Mediterráneo y referencias a la ciudad de Barcelona con un tul bordado con cristales, pedrería y un conjunto final asimétrico de corte sirena y con mangas capa.

Així era el vestit de Laura Escanes per a les campanades | David Ruano

En el caso de su compañero, Miki Núñez se decantó por un esmoquin diseñado por un sastre que trabaja en Barcelona y hace todas sus piezas a mano. Una apuesta elegante, cuidada y que en conjunto los dejó muy guapos.

Així eren els looks de les campanades de Miki Núñez i Laura Escanes el 2024 | 3Cat

Lalachus y David Broncano, muy elegantes en las campanadas más gamberras de TVE

RTVE vivió las campanadas más gamberras de su historia. David Broncano, el presentador de moda gracias a La Revuelta y su colaboradora estrella, Lalachus, fueron los protagonistas de una noche muy loca y divertida. La cómica optó por un vestido muy bonito y elegante de Silvia Fernández, con un escote en forma de v, las mangas caídas y unas sandalias de color plata. Además, el color violeta oscuro casi negro y una pequeña abertura en el lateral para enseñar la pierna terminaron de cerrar el look que combinaba un maquillaje potente y brillantes en varios puntos del vestido.

David Broncano optó por uno de los looks habituales, con un esmoquin muy elegante con el que se descolgó de la fachada del edificio situado en la Puerta del Sol de Madrid.

Així anava vestit David Broncano per a les campanades 2024 | RTVE

En Telecinco, Ion Aramendi y Blanca Romero fueron los elegidos para presentar las campanadas de la cadena privada. El conductor de Reacción en cadena y los debates de Gran Hermano optó por un look de dos piezas muy clásico con americana, pantalones y camisa blanca. Por su parte, la actriz y modelo optó por un vestido blanco, ajustado y con un collar de perlas alrededor del cuello.

Què portaven Ion Aramendi i Blanca Romero a les campanades de 2024? | Telecinco

Por ahora, habrá que esperar para saber cómo nos sorprenderán este año los presentadores y qué looks utilizarán para la noche más especial del año.