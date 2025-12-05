Quedan pocas semanas para la noche más especial del año. El 31 de diciembre siempre es un día en que todos van con mucha prisa: terminar de preparar el menú, vestirse elegantemente con los mejores trajes y contar varias veces que estén las 12 uvas sobre la mesa. Las televisiones se apresuran para ultimar todos los detalles de la noche de Fin de Año en la que miles de ojos están pendientes para que todo salga de la mejor manera posible y así poder dar la bienvenida al año 2026. Ahora que las principales cadenas han puesto fin al misterio sobre quiénes serán sus presentadores, una pareja que siempre genera mucha expectación ha anunciado un invitado especial para sus campanadas.

Santiago Segura se cuela en las campanadas de Antena 3

Cristina Pedroche y Alberto Chicote hace años que se han establecido como la apuesta segura de Antena 3 para sus campanadas. Este año, apuestan por una emisión multicanal y se les podrá seguir a través de Antena 3, La Sexta y atresplayer, una manera de arañar audiencia frente a la victoria que consiguió el año pasado RTVE gracias al show de David Broncano y Lalachus. Los vestidos que usa la colaboradora de Zapeando se convierten en tema de conversación durante semanas y cuando aún quedan muchos detalles por descubrir, la cadena de televisión ha decidido revelar una información bomba. Santiago Segura se une a Pedroche y Chicote para unas «campanadas que prometen espectáculo», indican desde su web.

🍇 Este año, en las Campanadas de Atresmedia, tenemos un invitado muy especial que tiene mucho que contar…. ¿Verdad, @SSantiagosegura? 👀 pic.twitter.com/1QTCT38dyO — Atresmedia Comunicación (@atresmediacom) December 4, 2025

En un vídeo promocional en el que se puede ver a la pareja preparándose para dejar algunos anuncios publicitarios hechos, de repente reciben la visita del actor y director de Torrente, con una americana navideña extravagante llena de muñecos de nieve, una gorra y tres copas de cava en la mano. «Este año tenemos un invitado que tiene que contar muchas cosas», indica el cocinero y presentador de Batalla de restaurantes. «Tengo un plan para dar el campanazo este 2026 que os tengo que explicar», confiesa antes de que sus compañeros lo corten.

Santiago Segura estará en las campanadas con Cristina Pedroche y Alberto Chicote | Antena 3

Habrá que esperar hasta el día 31 de diciembre para saber qué tiene que contar el director de la saga Padre no hay más que uno, pero todo apunta que podría estar relacionado con el estreno de la nueva película de Torrente, que se estrenará el próximo 13 de marzo, tal como explicó en El Hormiguero. Por ahora, todo son incógnitas.

¿Qué se sabe del vestido de Cristina Pedroche?

Otra de las grandes incógnitas de las campanadas es el vestido de Cristina Pedroche, su diseñador habitual, Jossie, anunció hace unos días que el 12º vestido «será el más necesario y sorprendente», pero ¿qué se sabe hasta ahora? «El vestido de este año es súper importante porque son 12 campanadas, 12 uvas, 12 vestidos y 12 años. No queremos que la gente reaccione al día siguiente, sino inmediatamente cuando lo vean. Queremos que la gente se atragante con la última uva y que todos se pongan a escribir tuits sobre el look«, explicó. Tras el vestido con cristales hechos de leche materna, Cristina Pedroche podría sorprender con cualquier cosa.