Zara llança les noves jaquetes brodades que prometen esgotar-se: el truc de les madrilenyes per elevar qualsevol look bàsic

Totes hem passat per aquí. Davant de l’armari, amb el temps just i la sensació que res del que ens posem té “aquell” rotlle especial. Acabes amb uns texans i una samarreta blanca, un look que està bé, però que sap a poc. El problema no és la base, és que et falta la peça estrella.
Les expertes en moda de la capital han trobat el secret per deixar de ser invisibles sense trencar-se el cap. La solució ha arribat en forma de jaquetes bordades a Zara. Són peces amb una personalitat tan forta que fan tota la feina per tu. (Sí, és el truc definitiu per a les que odiem les complicacions al matí).
L’enginyeria de l’entretemps: Superposar és guanyar
Aquesta primavera-estiu 2026, la signatura d’Inditex ha decidit que el minimalisme necessita una mica d’alegria. El concepte és senzill: mantén la teva estètica lineal i atemporal, però afegeix una capa de romanticisme. Aquestes jaquetes no només et protegeixen dels canvis bruscos de temperatura, sinó que et converteixen en el centre de totes les mirades.
El que les fa realment especials és l’atenció al detall. Parlar de Zara aquest any és parlar de textures, relleus i colors que semblen trets d’un mercat d’antiguitats de luxe. Són dissenys que injecten una micro-dosi de dopamina al teu estil diari sense necessitat de gastar una fortuna.
El consell de la Clara: No tinguis por de barrejar estils. Una jaqueta ultra romàntica amb uns texans trencats és la combinació guanyadora d’aquesta temporada. El contrast és el que marca la diferència entre vestir-se i tenir estil.
Les 6 joies de la corona: Del kimono a la bomber floral
Si busques una cosa realment disruptiva, la jaqueta tipus kimono amb brodats (45,95 €) és la teva millor aliada. Té aquesta caiguda fluida que estilitza qualsevol figura i aporta un aire sofisticat a l’instant. És la peça que portaries a un sopar important o a un esdeveniment de dia amb una faldilla midi.
Per a les amants del teixit estrella, la jaqueta texana amb brodat floral (49,95 €) és una autèntica bogeria. Oblida la clàssica caçadora avorrida; aquí les flors prenen el protagonisme per donar-li un gir femení i fresc al denim de tota la vida. És, sense dubte, la inversió més segura de la primavera.
I si ets de les que prefereix la comoditat absoluta, les bombers amb flors en relleu o estampat jacquard (des de 29,95 €) són un somni. Són lleugeres, rejoveneixen qualsevol cara i tenen aquest punt esportiu però chic que tant ens agrada per al dia a dia a la ciutat.
Atenció lectora: El model creuat amb punta (39,95 €) està començant a desaparèixer de la web. Si t’agrada, no esperis a demà perquè probablement ja no hi serà.
Idees de combinació per a expertes
Vols treure-li el màxim partit? Aquí tens la guia ràpida. Per a un look d’oficina impecable, tria la jaqueta de punt combinat i porta-la amb uns pantalons de lli amples. Aconseguiràs un aire de “luxe silenciós” que moltes intenten copiar però poques aconsegueixen.
Si tens un sopar especial, prova de posar una d’aquestes jaquetes bordades sobre un vestit blanc minimalista. El contrast de textures farà que el teu outfit sembli molt més car del que realment és. És el poder dels detalls ben triats.
Aquestes peces són les veritables protagonistes, així que la resta del look ha de ser senzill. Menys és més quan portes una obra d’art sobre les espatlles. Una bossa petita i unes sandàlies nues seran els teus millors accessoris.
L’últim detall: Recorda que aquestes col·leccions de Zara són càpsula i no solen reposar estoc. Les millor vestides ja han fet la seva tria, i tu? No deixis que el teu look bàsic es quedi en l’oblit quan tens la solució a un sol clic.