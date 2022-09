Díaz demana congelar els preus dels aliments bàsics de la cistella

La vicepresidenta segona i ministra de Treball del govern espanyol, Yolanda Díaz, segueix la seva croada per limitar el preu de la cistella de la compra per combatre la inflació. Aquest dijous la líder de Podemos a l’executiu espanyol ha demanat a Carrefour que la cistella bàsica de la compra tingui “varietat” i “qualitat” i ha instat la resta de grans distribuïdores a acordar entre totes llançar aquesta mena d’oferta als consumidors per pal·liar l’efecte de la inflació demanant que la mesura vagi més enllà de Nadal.

Aquestes declaracions de la ministra han arribat després de reunir-se amb el director executiu de Carrefour a Espanya, Alexandre de Palmes, on també ha evitat valorar el contingut de la cistella anunciada per Carrefour de 30 productes bàsics a 30 euros limitant-se només a assenyalar les característiques que hauria de tenir una cistella de la compra, que hauria d’anar rotant setmanalment perquè la dieta sigui “variada i sana”, a més, ha demanat també que s’hauria d’articular una cistella específica per a celíacs.

Ara bé, Díaz ha mantingut que aquestes demandes van exclusivament dirigides a les grans distribuïdores, ja que són les úniques que poden llançar aquesta nova cistella “a costa dels seus marges empresarials” i no dels productors, és per això que ha explicitat que en cap cas la proposta no va enfocada cap al petit comerç perquè “no té capacitat” per a assumir el cost.

El ministre de Consum, Alberto Garzón, que també ha participat de la mateixa reunió, ha assegurat en roda de premsa que la resposta de Carrefour “expressa i reflecteix que és possible” oferir una cistella de la compra a preus competitius per tal de lluitar contra la inflació. A més, Garzón també ha remarcat la necessitat que la cistella tingui “qualitat” i l’oferta estigui “dins dels rangs d’alimentació saludable“. Alhora, el ministre de Consum ha recordat que les famílies amb menys recursos són les que pateixen més problemes d’obesitat.