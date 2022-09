Díaz presentarà en dos mesos la proposta de pujada de l’SMI per al 2023

La comissió assessora per a l’anàlisi del Salari Mínim Interprofessional presentarà als agents socials una quarta pujada del sol salarial per a principis de 2023. La ministra de Treball i Economia Social del govern central Yolanda Díaz ha donat dos mesos al grup per tancar el nou augment, tot i que reconeix que queda feina a fer per definir el ritme i la quantia. Així, el ministeri espera portar durant el mes de novembre a la taula de diàleg social aquesta mesura.

Segons els estudis del govern central, el salari mínim interprofessional hauria d’arribar al 60% del salari mitjà. Així, amb un sou brut promig de 1.751 euros mensuals, l’augment de l’SMI hauria d’arribar fins als 1.049 euros, 49 euros més que l’actual mínim retributiu. Tot i això, Díaz ha insistit que abans de fer una proposta concreta escoltarà les valoracions del grup d’experts, així com les reclamacions dels agents socials un cop la mesura arribi a la taula de diàleg.

La vicepresidenta segona del govern central ha recordat que diversos països de la Unió Europea ja han augmentat els seus mínims salarials per fer front a la inflació. Alemanya ha accelerat les retribucions base dels seus treballadors en un 15%, una taxa similar a la de països com Polònia o Bèlgica; mentre que França ja ha aprovat augments del seu SMI en fins a tres ocasions en el que va d’exercici.

Crítiques a la patronal

Díaz ha estat contundent cap a una CEOE a la que critica per “haver-se aixecat de la taula de negocació”. En aquest sentiti, la ministra ha reclamat als empresaris que “seguin a la taula que van abandonar al maig” i recullin el guant d’uns sindicats que “estan defensant l’interès general”. Les declaracions de la vicepresidenta van en la línia de la reclamació del president del govern Pedro Sánchez, que va demanar “als agents socials i singularment a la patronal” acords que defensin el poder adquisitiu dels treballadors.

Sindicat i govern acusen la CEOE de bloquejar les negociacions / Europa Press

Per la seva banda, la vicepresidenta primera i ministra d’Afers Econòmics Nadia Calviño ha expressat la seva confiança en que els empresaris negociaran per fer arribar l’SMI fins al 60% del salari mitjà. Calviño considera necessària la pujada per alleujar la situació de les famílies que es veuen més colpejades en aquest moment per l’alça dels preus”.

La Unió General de Treballadors, en la seva valoració de les dades d’atur, ha reclamat al govern central i a la seva contrapart empresarial una pujada de l’SMI que el deixi en els 1.100 euros al mes, per sobre d’aquest llindar del 60%. Els sindicats han insitit també a incloure als convenis col·lectius actualitzacions salarials que donin compte de la inflació.