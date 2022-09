Picabaralla entre PSOE i Podem pel topall a la cistella de la compra

Enèsima picabaralla entre el PSOE i Unides Podem. En aquest cas el punt de conflicte és el topall a la cistella de la compra que ha proposat la vicepresidenta segona i ministra de Treball del govern espanyol, Yolanda Díaz. Quan es van conèixer les seves intencions el ministre d’Agricultura, Luis Planas, va rebutjar la mesura públicament perquè “no beneficia ningú”, però Díaz ha seguit preparant la mesura i es reunirà el pròxim dilluns amb les grans distribuïdores d’alimentació i amb associacions de consumidors per buscar un acord. Justament el dia que aquesta reunió s’ha fet pública una altra ministra socialista li ha sortit al pas i ha rebutjat la mesura frontalment.

La intenció de Yolanda Díaz es buscar un acord amb aquests actors per topar el preu de 30 aliments bàsics i alleugerir la inflació que afecta molts d’aquests aliments i complica la seva adquisició per part de les famílies. Per ara també han rebutjat la proposta les patronals del sector de l’alimentació i els productors, tot i que han acceptat reunir-se amb la ministra. Díaz ha assenyalat aquest dimecres en roda de premsa que vol copiar el model francès de fa deu anys, que es va traduir en establir un preu reduït a productes bàsics de la cistella de la compra. La ministra ha insistit que no es tracta d’una intervenció de preus sinó d’un pacte per adoptar aquest model “raonable i positiu per a tothom”. “Estic segura que les empreses estaran a l’altura del país”, ha dit, confiada en arribar a un acord malgrat que dins del seu propi executiu hi ha més veus en contra que a favor.

La ministra d’Hisenda li porta la contrària: no imposaran un preu màxim als aliments bàsics

Una de les últimes veus que s’han alçat en contra d’aquest topall en el preu dels aliments bàsics de la cistella de la compra ha estat la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, que ha assegurat que el govern espanyol no adoptarà aquesta mesura. Ara bé, sí que s’ha mostrat disposada a “exigir més esforç als sectors que es beneficien de forma extraordinària de la crisi” en la línia del que ja està fent l’executiu espanyol. Montero ha intentat dissimular aquest desacord dins de l’executiu i ha assenyalat que la proposta de Díaz no és una “regulació” de preus sinó un acord amb la patronal.

La ministra d’Hisenda, Maria Jesús Montero – EP

“Estem en diàleg amb les grans distribuïdores perquè no es contagiï la inflació als preus finals. Totes les empreses han d’estar en la línia que no es traslladin els preus al consumidor final”, ha dit com a resposta a la mesura que vol aplicar Díaz. Pel que fa a l’alça de preu de l’energia, Montero ha defensat el Midcat després de la negativa d’Emmanuel Macron d’estudiar una inversió per acabar de construir els 200 quilòmetres pendents des de fa anys. “És una infraestructura d’interès europeu i hi hauria alternatives en cas que França no deixi que passi pel territori”, ha afegit. “Europa no pot dependre d’un tercer que utilitza energia com a arma de destrucció massiva, hem d’avançar en aquesta qüestió”, ha conclòs en referència a Rússia.