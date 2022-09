Foment reclama el pacte de rendes per evitar la inflació i les desigualtats

El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha reclamat aquest dilluns al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que convoqui a tots els agents socials per tal d’acordar un nou pacte de rendes i així evitar els efectes negatius de la inflació i l’augment de les desigualtats. En aquesta línia, el president de la patronal catalana, que avui ha encetat el curs amb la primera reunió de la nova junta directiva, ha assegurat el pacte de rendes, que hauria d’incorporar la negociació del nou salari mínim interprofessional, és l’única solució per evitar que moltes empreses desapareguin en els pròxims mesos.

A més, Sánchez Llibre ha assegurat, citant un estudi de la CEOE, que en els últims tres anys els beneficis de les empreses espanyoles han reduït els seus beneficis en més de 100.000 milions d’euros. És per això que ha insistit a demanar “complicitat i lideratge” a Sánchez per aconseguir el pacte de rendes per evitar l’increment de les desigualtats davant d’un panorama econòmic de gran incertesa de cara als pròxims mesos. En aquesta línia Sánchez Llibre també ha afegit que el que busquen els empresaris amb aquest nou pacte de rendes és remar per tal de sortir de la difícil situació en la qual es troba Europa, però ha advertit que també volen que se’ls respecti i reconegui el seu paper, que ha assegurat que volen que sigui fonamental.

És per això que també ha exigit a Pedro Sánchez que “posi ordre dins del seu govern” i eviti que els seus ministres, referint-se sobretot als de Podemos, siguin activistes, ja que des de Foment no es vol entrar en una “guerra ideològica”, sinó sumar esforços amb un “pensament positiu” davant d’una situació complicada.

La ministra Yolanda Díaz durant la reunió de la Comissió d’Experts de l’SMI / EP

L’egoisme francès i el Midcat

Preguntat per la nova negativa de França envers la construcció del gasoducte Midcat, Sánchez Llibre ha assegurat que és una clara “pèrdua d’oportunitats” per a tota Europa i que la decisió del president francès, Emmanuel Macron, està clarament condicionada pel partidisme i que no ha tingut en compte el que és millor per Europa. A més, des de Foment asseguren que el Midcat provocaria que Espanya es convertís en el gran hub de regasificació europeu i que seria totalment compatible amb el gasoducte submarí que uniria Barcelona i la ciutat italiana de Livorno. Per acabar Sánchez Llibre ha assegurat que el Midcat, que actualment està aturat a l’altura d’Hostalric, podria salvar França en moments d’escassetat de gas i hidrogen.