Macron tanca la porta al Midcat: “Un tercer gasoducte no té sentit”

El president de França, Emmanuel Macron, ha acabat d’enterrar el Midcat aquest dilluns. “Un tercer gasoducte entre França i Espanya no té sentit”, ha dit Macron abans de fer referència als 200 quilòmetres que encara estan per construir. El passat dimarts el seu ministre de Transició Ecològica ja el va descartar per ser molt costós i perquè tardaria molts anys en poder estar operatiu. En canvi, el govern espanyol el veia amb bons ulls. França s’havia obert a considerar-ho després de la reunió entre Pedro Sánchez i el canciller alemany Olaf Scholz on el dirigent alemany li va donar el seu suport, però finalment Macron l’ha acabat d’enterrar. Aquest dilluns el president francès ha apostat per reforçar l’eix franco-alemany després d’una trobada amb el canciller alemany.

A banda de tancar la porta al Midcat, Macron ha admès aquest dilluns que França necessita la “solidaritat europea” amb l’electricitat. França és un dels països que tenen més problemes en quant a l’energia perquè la meitat dels reactors nuclears del país estan aturats per qüestions tècniques i Rússia ha tallat l’aixeta al gas cap a Europa. Per això el president francès ha dit que està a favor d’una reforma del mercat europeu de l’electricitat -la mateixa aposta que va fer la presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen, ara fa una setmana- que desvinculi la factura del preu del gas. Macron ha demanat que els preus es fixin “de forma coherent” i en consonància amb “els preus de producció”.

França, a favor d’un topall al preu del gas per a tota Europa

A banda, el president francès, en roda de premsa després d’una videoconferència amb Berlin per tractar qüestions sobre l’energia, ha assegurat que França està a favor de les compres comunes de gas a nivell europeu i també de fixar topalls al preu del gas rus que s’exportava cap a Europa a través del Nord Stream II, ara aturat fins a nou avís com a represàlia de Rússia per les sancions europees per la invasió d’Ucraïna.