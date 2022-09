Rússia talla el subministrament de gas a Europa fins a nou avís

El subministrament de gas rus a Europa a través del gasoducte Nord Stream 1 estarà interromput fins a un altre avís i no arribarà gas als països del centre de la Unió Europea. Així ho ha comunicat aquest divendres a la tarda l’empresa russa líder del sector, Gazprom. Segons Gazprom no hi haurà flux de gas entre Rússia i Europa per una sèrie de “problemes tècnics” que impossibiliten la seva reobertura en els pròxims dies. Fins a nou avís, per tant, no arribarà gas rus a Europa, que afortunadament s’ha preparat bé per si Rússia tallava l’aixeta i té un 80% de reserves de gas.

Fa un mes i mig el gegant rus ja va paralitzar temporalment el subministrament per raons de manteniment que es fan un cop a l’any, però tothom temia que acabés tallant el flux de forma permanent. Aquest divendres han comunicat que hi ha problemes en l’única turbina que estava en funcionament i això els obliga a interrompre la circulació de gas.

Fuga d’oli a la turbina

En concret, el problema de la turbina és, segons l’empresa, una fuga d’oli. És un problema similar al que es va detectar suposadament en les altres tres turbines, que no funcionen per aquesta mateixa raó. El flux de gas -33 milions de metres cúbics diaris- no es reprendrà aquest dissabte com estava previst i fins a nou avís no arribarà gas rus a Europa, que fins ara en depenia molt. La companyia russa ha compartit en el seu perfil de Telegram una imatge que mostra la suposada fuga d’oli per justificar la seva decisió davant les teories de la conspiració sobre una decisió intencionada per part de Rússia.

En aquest sentit, el president de Gazprom, Alexei Miller, ha assenyalat que les sancions imposades per la comunitat internacional per la invasió russa d’Ucraïna “dificulten les tasques de reparació”, perquè les ha de fer l’alemanya Siemens. Aquesta tarda el cap adjunt del Consell de Seguretat de Rússia, Dimitri Medvedev, ja havia amenaçat amb tallar l’aixeta del gas a Europa en cas que prosperin les iniciatives per a establir un topall en el preu. Precisament això és el que ha plantejat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen.

Alemanya confia en aquest gasoducte per a cobrir la demanda interna del país, ja que el projecte alternatiu, el ‘Nord Stream 2’, està aparcat per l’inici de la invasió russa sobre Ucraïna ara fa més de sis mesos.