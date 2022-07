Gazprom talla el subministrament de gas rus a Lituània

L’empresa de gas rus Gazprom ha anunciat aquest dissabte la suspensió del subministrament de gas a Letònia “a causa de la violació de les condicions per a la selecció de gas“, segons ha fet saber l’empresa en el seu compte de Telegram, sense donar ara com ara més detalls. Les dades d’aquest dissabte de l’operador letó de transmissió de gas Conexus també confirmen una reducció a menys de la meitat del subministrament de gas des de procedent de Rússia, segons detalla la seva pàgina web.

Rússia ha suspès recentment els lliuraments de gas a diversos països de la UE, inclosos Polònia i Bulgària, davant la seva negativa a pagar en rubles, una regulació anunciada pel president rus Vladimir Putin havia presentat com a reacció a les sancions de la UE contra Rússia.

Bulgària i Polònia també sense subministrament de Gazprom

Concretament, el 27 d’abril, Gazprom va anunciar que havia suspès per complet el subministrament de gas a l’empresa búlgara Bulgargaz i a la polonesa PGNiG. El 21 de maig es va donar a conèixer la suspensió del subministrament l’empresa finlandesa Gasum es va detenir pel mateix motiu. A continuació, es van detenir els lliuraments a la danesa Orsted, l’holandesa GasTerra i Shell Energy Europe. Els pagaments fins llavors es feien habitualment en euros o dòlars.

El govern de Letònia, que no ha reaccionat de moment a havia declarat recentment la seva intenció de suspendre les importacions de gas rus per complet a partir de gener de 2023 en resposta a la guerra russa contra Ucraïna. No obstant això, l’any passat, Letònia encara comprava al voltant del 90 per cent del seu gas a Moscou.

Retallada del 20% a Europa

També cal recordar que la companyia va reduir dràsticament el dimecres els lliuraments de gas a Europa a través del gasoducte Nord Stream a al voltant del 20 per cent de la seva capacitat. L’empresa gasista letona Latvijas Gaze ha anunciat recentment que està comprant gas en euros a Rússia, però no a Gazprom. L’empresa no ha revelat el nom del nou subministrador. Gazprom té un 34 per cent de les accions de Latvijas Gaze.

Alemanya, un dels països més afectats per la reducció, argumenta que els talls són simplement un càstig de Rússia per les sancions. “Intenta afeblir el gran suport a Ucraïna i obrir una bretxa en la nostra societat. Per a això, agita la incertesa i fa pujar els preus. Estem contrarestant això amb unitat i acció enfocada. Estem prenent precaucions per a passar l’hivern”, ha lamentat Habeck.

La Unió Europea en el seu conjunt, sobretot Alemanya, depenen en gran manera del gas rus i, encara que s’estan movent ràpidament per a trobar alternatives, l’energia continua sent una àrea de vulnerabilitat. Rússia ha tallat ja el subministrament de gas a Polònia, Bulgària, Finlàndia, Països Baixos i Dinamarca per negar-se a pagar en rubles. La UE ha instat els seus membres a pagar en la moneda recollida en els contractes i no en rubles com exigeix Moscou.