Luxemburg denega a Russia Today tornar a emetre a l’Estat francès

El Tribunal General de la Unió Europea (TGUE), amb seu a Luxemburg, ha desestimat definitivament el recurs de Russia Today per tornar a emetre a França. Després que la Unió Europea aprovés el primer paquet de sancions per la invasió d’Ucraïna, les emissions del mitjà rus van quedar suspeses dins les fronteres del club comunitari. La delegació francesa del mitjà, però, va impugnar la decisió i va demanar una reactivació de les transmissions sota els arguments de la llibertat d’expressió, la llibertat d’empresa i la no discriminació. Aquest dimecres, el tribunal ha rebutjat el recurs i manté la prohibició, subratllant que els missatges de Russia Today suposen “una amenaça directa a l’ordre i la seguretat públiques de la Unió”.

Segons Russia Today, les sancions contra Rússia vulneren drets

Segons el mitjà rus, les sancions de la Unió Europea contra Rússia –i que tenen efectes directes sobre Russia Today- vulneraven el dret a la defensa, la llibertat d’expressió i informació, el dret a constituir i conduir una empresa i el principi de no discriminació per qüestions de nacionalitat. Alhora, el mitjà posa en dubte la competència del Consell de la Unió Europea, que és la institució europea encarregada d’imposar les sancions.

Segons la sentència del TGUE, les mesures adoptades pel Consell són “necessàries” davant el que considera “una amenaça” per les fronteres europees. En aquest sentit, subratlla que la immediatesa de les sancions va ser adequada, ja que la Unió Europea estava combatent contra eines de propaganda que donaven suport a una agressió militar.

Vista al TGUE pel recurs de l’ANC i el CpR contra la denegació de la iniciativa ciutadana europea contra Espanya (ACN)

El TGUE creu que Russia Today dona suport a la causa russa

A més, el TGUE veu demostrat que Russia Today dona suport de forma activa a la causa russa i que el seu tracte informatiu no pot ser “equilibrat” en un escenari de conflicte armat. Finalment, pel que fa a la llibertat d’empresa, els magistrats tampoc consideren que es vulneri aquest principi, ja que consideren les sancions una mesures “temporal i reversible”.

Malgrat la contundent decisió del TGUE, Russia Today pot presentar un recurs davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) en un termini de dos mesos i deu dies després de la notificació del veredicte.