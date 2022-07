Projecten un quart parc eòlic marí al golf de Roses

Una societat del grup Cobra, Instal·lacions i Serveis Moscardo III, planeja fer un parc eòlic marí al golf de Roses amb 1.200 megawatts de potència. Aquest parc, anomenat ‘CatWind‘, se suma als tres que ja estaven projectats en aquesta zona, que és l’única prevista en els Plans d’Ordenació de l’Espai Marítim (POEM) de l’estat espanyol.

El projecte d’Instal·lacions i Serveis Moscardo III, que seria el més gran de tots i tindria més del doble de potència que els altres, va entrar al Ministeri per a la Transició Ecològica a mitjans de juny i es troba en fase de consultes prèvies, tot i que encara no consta que hi hagi documentació disponible.

Recreació feta amb ordinador sobre imatges reals de com es veurà el parc des del Cap de Creus / ACN

Energia equivalent a 50.000 llars

El ‘Tramuntana‘, nom que porta el primer parc, és el que té la tramitació més avançada. El parc impulsat per Eòlica Marina-SENER Energy tindria una potència de 500 MW i 35 molins. El parc ‘Gavina‘, projectat per una filial d’Iberdrola, tindria la mateixa potència. El tercer és el que preveu l’enginyeria basca Saitec i seria el més petit dels quatre, amb només cinc aerogeneradors i una potència de 50 MW.

Aquest últim, que té el nom de ‘Medfloat Pilot Parc‘, se situaria a uns 15 quilòmetres del Cap de Creus i produiria l’energia equivalent al consum anual de 50.000 llars.

Recreació de com es veuran els molins des de l’Estartit / ACN

Proves pilot

El projecte de Saitec seria una prova pilot amb la tecnologia de la companyia SATH, que està fent una altra prova al port de Bilbao. D’altra banda, els promotors del parc ‘Tramuntana’ també han estudiat la possibilitat de realitzar una prova pilot similar al golf de Roses amb només tres aerogeneradors i 50 MW d’energia.