El tren accidentat a Sant Boi hauria superat la velocitat permesa

El director general de Ferrocarrils de la Generalitat, Pere Calvet, ha afirmat que segons la caixa negra del tren de mercaderies accidentat durant el mes de maig a Sant Boi mostra que el tren superava la velocitat permesa. Aixñi ho constata una part de l’informe elaborat per analitzar l’accident mortal, on hi va morir el maquinista i va bolcar un del seus vagons.

“Del registre de la caixa negra podem extreure que la velocitat del tren per la zona de manteniment era superior als 30 km/h”, ha detallat. Així mateix, ha indicat que “no consta” cap trucada al centre de control després que l’aparell fes una frenada automàtica per excés de velocitat.

El maquinista no va respondre al mecanisme automàtic

Segons la recapitulació feta davant la comissió de Polítiques Digitals i Territori per part de la presidenta de FGC, Marta Subirà, i pel mateix Calvet, quan el tren va entrar en una velocitat superior (43 km/h) a la permesa, va provocar que s’activés un mecanisme automàtic al qual havia de respondre el maquinista. Això no va produir-se de manera que el tren va activar el seu mecanisme de frenada automàtica.

Un dels vagons va descarrilar algunes rodes després d’aquesta frenada d’emergència. A continuació, el vehicle va reprendre la seva marxa a baixa velocitat i poc després un vagó va bolcar, envaint la via del costat. Amb un marge molt petit de temps va aparèixer el tren de passatgers, que va trobar-se el vago a la seva via i va fer una frenada d’urgencia que no va evitar el xoc, però sí que va permetre que la col·lisió es produís a una velocitat reduïda que finalment només va afectar el maquinista, que va morir.

El vagó d’un tren de mercaderies s’ha encastat contra un tren de passatgers a Sant Boi de Llobregat

La col·lisió va ser després de nous segons de la frenada d’urgència

“Malgrat la frenada el tren de passatger no va poder evitar la col·lisió amb el vagó bolcat. Aquesta col·lisió es va produir només nou segons després del frenat d’urgència del tren de viatgers i només onze segons després de l’aturada del tren de mercaderies”, ha resumit Calvet.

Així mateix, el director de FGC ha apuntat que l’impacte va afectar principalment la cabina del conductor. “Voldria ressaltar que l’activació per part del maquinista de la frenada d’urgència del tren de viatgers va permetre que l’impacte no tingués afectacions greus sobre els passatgers”, ha destacat Calvet.

L’informe elaborat per FGC es basa únicament en l’anàlisi de les caixes negres dels dos trens accidentats, les seves càmeres de seguretat i l’estudi pericial de les vies i els vehicles. No obstant això, aquest estudi que s’entrega al tribunal que instrueix el cas de l’accident no incorpora entrevistes amb maquinistes, testimonis ni experts, ha indicat els responsables de l’empresa de ferrocarrils en preguntes als diputats del Parlament.