Mossos i FGC investiguen les causes del descarrilament mortal a Sant Boi

Els Mossos d’Esquadra, amb l’ajuda dels tècnics de Ferrocarrils de la Generalitat, estan investigant les causes del descarrilament que aquest dilluns a la tarda va costar la vida a un maquinista de la companyia i va deixar una vuitantena de ferits, nou dels quals van haver de ser traslladats a diferents hospitals. FGC ha informat que la línia Llobregat-Anoia continua tallada mentre es retiren els dos tres involucrats a l’accident i ofereixen un servei alternatiu per carretera entre Sant Boi de Llobregat i Molí Nou. Segons la presidenta d’FGC, Montse Subirós, les nous persones hospitalitzades ja han rebut l’alta.

⚠️Línia Llobregat-Anoia: Servei de trens entre Pl. Espanya i Sant Boi i entre Molí Nou i Igualada i Manresa. Entre Sant Boi i Molí Nou s'ofereix servei alternatiu per carretera. #ServeiFGC #FGC pic.twitter.com/ZXtUjeEZgn — FGC (@FGC) May 17, 2022

De moment encara es desconeixen les causes del xoc entre un tren de mercaderies que va descarrilar i va impactar contra un comboi de passatgers d’FGC. Les primeres investigacions apunten a diverses hipòtesis: un defecte del carril, un problema mecànic al tren de mercaderies –construït el 1990– o que el tren circulés per sobre la velocitat permesa en aquell tram. Diversos maquinistes havien alertat que no estava en condicions òptimes de circulació, segons va avançar RAC1.

Subirós ha explicat que des d’FGC no tenen constància de les queixes dels maquinistes pel mal estat de les vies. “No entenem d’on ve aquesta informació”, ha dit. També ha desmentit que l’accident s’hagi pogut produir per un problema en el canvi d’agulles, ja que en aquest tram no n’hi ha cap.

Serveis d’emergències al lloc de l’accident de FGC a Sant Boi / ACN

El tram accidentat era de baixa velocitat

El vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, i la presidenta d’FGC es va desplaçar fins al lloc de l’accident i van informar que el tercer vagó del tren de mercaderies, que transportava potassa, havia descarrilat just en el moment que passava el tren de passatgers i que havia impactat contra la cabina del tren d’FGC, matant el maquinista. Puigneró va assegurar que els dos trens anaven “molt a poc a poc”, però no va voler avançar cap possible motiu.

Per la seva banda, l’alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret, ha afirmat que fins ara no hi havia hagut cap problema en aquest tram de la via, que segons FGC tenia una limitació de velocitat de 30 km/h perquè s’hi estan fent treballs. Moret ha explicat també que la proximitat amb l’estació fa que els trens circulin igualment a molt baixa velocitat i ha demanat una investigació a fons de l’accident. La previsió és que el servei de trens es restableixi al llarg del dia i mentrestant continuarà en marxa el servei alternatiu per carretera.