Un maquinista mort i nou ferits en el descarrilament d’un tren a Sant Boi

Un tren de mercaderies ha descarrilat aquesta tarda a Sant Boi de Llobregat i ha afectat un tren de passatgers de la línia Llobregat-Anoia dels Ferrocarrils de la Generalitat. En l’accident ha perdut la vida el conductor del tren de passatgers i nou de les persones que viatjaven en el comboi del FGC han quedat ferides a causa de la col·lisió entre els dos trens, dues d’elles més greus. Segons han informat les autoritats, el descarrilament s’ha produït aquesta tarda entre les estacions de Sant Boi i Molí Nou i de moment es desconeixen les causes de l’accident.

Al voltant de les sis de la tarda d’aquest dimarts, els serveis d’emergències rebien una notícia de què un tren de mercaderies havia descarrilat a Sant Boi. Tot i que en el moment no se sabia la magnitud de la situació aproximadament una desena de dotacions de Bombers es mobilitzaven cap a les vies del tren. La imatge ha estat de dos trens, un de mercaderies i un de passatgers, que han acabat col·lisionant a causa del descarrilament del vehicle de mercaderies.

Pel que fa a les parts de l’accident, el vehicle de passatgers ha tingut una afectació en quatre dels seus vagons -on s’han concentrat tots els ferits-. De moment, al lloc dels fets hi treballa el SEM amb ambulàncies i un helicòpter i set dotacions dels Mossos d’Esquadra, per tal d’ajudar a les víctimes, que en total són nou. Dos d’elles, en estat greu, han estat traslladats a l’hospital Moisès Broggi de Sant Joan Despí.

El Bombers segueixen treballant pel maquinista

D’altra banda, els Bombers segueixen treballant per recuperar el cos del maquinista encara sota les runes de la cabina. Sembla que els Bombers estan utilitzant maquinària pesada, és a dir, serres i altres aparells per intentar alliberar el cos sense vida del conductor del tren. Mentrestant, encara no ha arribat la comitiva judicial per fer l’aixecament del cadàver.

El vicepresident de la Generalitat i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró ha donat el condol a la família de la víctima i ha explicat que de la resta d’afectats, 9 persones han estat hospitalitzades, cap de gravetat. Es desconeix la causa del descarrilament del tercer vagó del tren de mercaderies, que ha impactat contra la cabina del de passatgers en una zona en què els dos “anaven a poc a poc”. A més, la presidenta de FGC, Marta Subirà ha explicat que és la primera vegada que mor una persona en un accident de Ferrocarrils. “No ens consta que mai hagi mort ningú”, reconeix la presidenta.

Carreteres tallades i el servei estancat

El xoc a les vies no ha estat un incident aïllat i ha provocat retencions a diferents punts de les carreteres pròximes i també a la mateixa via. A causa de l’incident s’ha tallat la sortida de l’autovia C-32 a Sant Boi centre em tots dos sentits. A més, hi ha dos quilòmetres de congestió a la carretera local BV-2002 a Sant Boi en tots dos sentits. Tot i que s’ha habilitat un servei addicional, encara hi ha molts dubtes sobre quan es podrà restablir la circulació de manera definitiva.

Segons ha explicat el conseller de Polítiques Digitals i Territori, el servei es restablirà un cop es pugui evacuar totes les restes dels trens de les vies. Tot i això, no es pot estimar una hora, ja que encara s’ha de fer l’aixecament del cadàver del maquinista. Així doncs, s’esperen retards i una retenció de la circulació durant unes hores. Aquesta és una de les línies més concorregudes del Baix Llobregat, ja que les persones que treballen a Barcelona han d’agafar aquests trens. És per això, que el restabliment de la circulació és necessari.