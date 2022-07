Ucraïna i Rússia signen un acord per desbloquejar les exportacions de cereals

Ucraïna i Rússia han signat aquest divendres un acord molt important per a la resta del món, especialment els països subdesenvolupats. Es tracta d’un pacte per desbloquejar les exportacions de cereals a través del Mar Negre, aturades des del començament de la guerra al país el passat 24 de febrer. Després de dos mesos de mediació amb l’Organització de les Nacions Unides (ONU) i Turquia, ambdós països han arribat finalment a una entesa.

Aquest pacte tindrà conseqüències molt positives: permetrà alliberar prop de 22 milions de tones de gra retingudes als ports ucraïnesos des de fa més de cinc mesos. L’acord s’ha anunciat a les xarxes socials, on el secretari general de l’ONU, Antonio Guterres, ha celebrat la bona notícia assegurant que permetrà evitar “escassetat d’aliments” als països més pobres. El bloqueig de les exportacions de cereal és, segons Guterres, una “catàstrofe” per a milions de persones arreu del món tant per la fam que estalviarà com per la reducció dels preus dels aliments, que també permetrà a molta més gent accedir-hi. “És un far d’esperança i alleugeriment”, ha assenyalat.

Rússia ja no es limita a conquistar el Donbass

Pel que fa a l’evolució del conflicte les notícies no són tan esperançadores. Precisament aquest dijous el ministre d’Exteriors rus, Serguéi Lavrov, va assegurar que els objectius militars de Rússia a Ucraïna ja no es limiten únicament al Donbass, sinó que comprenen altres regions com les províncies de Jerson i Zaporiyia, dos punts estratègics a la part del sud i el centre del país.

“Els objectius geogràfics es mouran encara més”, va advertir el ministre, en cas que Occident entregui míssils de llarg abast a Ucraïna. El ministre també va recordar que Putin va anunciar l’ofensiva amb la fi de “desnazificar i desmilitaritzar Ucraïna” i eliminar amenaces pel territori rus i va advertir que aquesta és “una missió que continua”.