Sánchez anuncia la rebaixa de l’IVA del gas del 21% al 5%

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat avui que el seu executiu baixarà a partir d’octubre l’IVA del gas del 21 al 5 per cent. Així ho ha afirmat durant una entrevista en la cadena Ser, en la qual ha considerat “raonable” que l’executiu intenti baixar ara la factura de la calefacció.

Sánchez ha precisat que es farà a partir d’octubre i fins al 31 de desembre. No obstant això, ha avançat que el govern espanyol s’obre a estendre’l al llarg del pròxim any, en funció de la situació. L’objectiu del govern espanyol és repartir equitativament els costos de la guerra d’Ucraïna i afavorir la classe mitja treballadora.

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez / Europa Press

El preu de la llum, a l’alça

La mesura va en la línia de les mesures de les últimes setmanes des de l’esclat de la guerra i l’increment de l’inflació. Durant les últimes setmanes, el preu de la llum ha anat incrementant-se, degut als diferents talls de subministrament del gas per part de Rússia. Malgrat el topall al preu del gas, anomenat l’excepció ibèrica, el preu del gas ha anat incrementant, motiu pel qual Sánchez ha anunciat aquesta mesura.

Mercat elèctric europeu

El cap de l’executiu espanyol ha celebrat que la Comissió Europea s’hagi obert a reformar el mercat elèctric europeu i ha recordat que l’estat espanyol fa un any que ho demana. “No hi ha temps a perdre”, ha dit Sánchez, que ha apuntat que una altra mesura acordada amb Brussel·les com és el mecanisme anomenat excepció ibèrica ha contribuït a contenir un 15% l’alça de la factura de la llum.

Crítica al PP

Sánchez ha lamentat que el govern espanyol no ha pogut comptar amb “l’ajuda” del PP en tota la legislatura. “És una decepció”, ha dit. Preguntat pel retret de Feijóo que ha lamentat que Sánchez no li truqui, el cap de l’executiu ha respost que la “comunicació és bidireccional” i que ha constatat que el líder del PP és “dòcil amb aquells interessos que el van posar al capdavant del PP”. “Fa una oposició negacionista”, ha criticat.