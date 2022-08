Sánchez declararà zona catastròfica els territoris amb grans incendis

l president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat que el Consell de Ministres de demà dimarts aprovarà una declaració de zona catastròfica per a “tots aquells territoris que han estat assolats pels grans incendis al llarg d’aquest any”.

En declaracions aquest dilluns des de Castelló després de visitar la zona afectada pel foc de Begís que ha cremat 20.000 hectàrees, Sánchez ha destacat que enguany els grans incendis han devastat més de 223.000 hectàrees a l’estat espanyol mentre que l’any anterior van ser unes 51.000.

L’incendi del Bages / Quico Sallés

Un dels estius més càlids dels últims anys

El cap de l’executiu ha remarcat que aquest és l’estiu més càlid des que existeixen dades fiables i que es preveu que la situació empitjori els pròxims anys per l’emergència climàtica i el canvi climàtic.

En aquest sentit, Sánchez ha dit que cal reforçar el sistema de protecció civil per abordar la problemàtica i ha demanat als grups parlamentaris al Congrés que “abandonin qualsevol lluita partidista” per lluitar “contra l’enemic comú” que són els incendis.

Demana suport al decret

Per això, el president espanyol ha reclamat suport a la convalidació del decret amb mesures urgents en matèria d’incendis que es debatrà dijous al Congrés i que obliga les autonomies a elaborar abans de tres mesos plans de prevenció i extinció d’incendis i fixa prohibicions per evitar focs.

Catalunya s’ha vist afectada per grans incendis per l’onada de calor i la sequera. A tall d’exemple, el juliol hi va haver incendis al Bages i al Garraf, així com a Artesa de Segre o Vallbona de les Monges. També hi va haver una onada d’incendis al Solsonès, a finals de juny. A més, ara mateix hi ha perill d’incendi a l’Empordà, on està clausurat l’accés a l’Albera. A més, la majoria de pantans estan estan a nivells mínims pels efectes de la sequera i la demarcació on està afectant més és a la de Lleida.