Risc màxim d’incendi a dotze municipis de l’Alt Empordà

Els Agents Rurals han activat aquest dijous el nivell 3 del Pla Alfa a dotze municipis de l’Alt Empordà per l’elevat risc d’incendis. En un principi, per la previsió de pluges, havien de desactivar les restriccions que havien d’entrar en vigor a mitjanit. La falta de pluges en aquesta zona del país i l’entrada de vent de tramuntana ha motivat als Agents Rurals a activar el màxim nivell del Pla Alfa.

Els municipis afectats són Cantallops, Colera, Espolla, Garriguella, la Jonquera, Llançà, Mollet de Peralada, Portbou, Rabós, Sant Climent Sescebes, Vilajuïga i Vilamaniscle. En aquestes localitats està totalment prohibit fer activitats susceptibles de provocar un incendi. Els Agents Rurals han recordat que nou de cada deu incendis estan relacionats amb l’activitat humana.

Accés restringit al massís de l’Albera

D’altra banda, els Agents Rurals han restringit l’accés al massís de l’Albera, on només es va registrar una precipitació acumulada de 2 litres per metre quadrat. Les tempestes d’aquesta nit, en canvi, van deixar pluges d’entre 20 i 30 litres per metre quadrat al cap de Creus, a pocs quilòmetres.

Restriccions per risc d’incendi

Les autoritats restringeixen certes activitats en els municipis on s’activa el nivell 3 del Pla Alfa ja que són zones amb elevat risc d’incendi. Aquestes són les següents:

Suspensió de totes les activitats d’educació en el lleure, com ara l’acampada, ruta i ruta esportiva, i les activitats esportives al medi natural.

Les activitats dels casals de vacances, colònies i estades esportives s’han de fer en l’entorn immediat de les instal·lacions.

La suspensió de l’ activitat agrícola que comporti ús de maquinària en la franja horària entre les 12 i les 18 hores , excepte pel que fa a la recollida de fruita (inclosos productes hortícoles), la sega de l’alfals i altres herbàcies que es cullen en verd i llaurar els camps de rostoll, que queden excloses d’aquesta restricció, i el conreu de l’arròs.

. l’ús de bufadors, serres radials i similars a menys de 500 metres de zona forestal i a menys de 50 metres de terrenys agrícoles .

. La limitació del transport dins del bosc dels productes forestals en horari entre les 12 hores i les 19 hores .

. Limitació de la circulació motoritzada en el medi natural d’aquests municipis, excepte els residents.