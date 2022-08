La curiosa raó per la que Madrid fa olor a fum sense que hi hagi un incendi

Madrid fa olor a fum però no hi ha cap incendi al que se li pugui atribuir aquest fenómen. De fet, en cap cas s’han detectat flames o algun foc de grans dimensions en les proximitats de la capital de l’estat espanyol. Tot i així, la visibilitat ha quedat lleugerament reduïda per una capa de fum i l’olor es propaga per tota la ciutat. Els experts ja tenen les seves teories, però segons el mitjà local Diariocrítico, aquest fenómen si que estaria relacionat amb un incendi, però no a Madrid, sinó a Portugal. Així doncs, com que el vent bufa des de Ponent, el fum i l’olor han viatjat centenars de quilòmetres fins a plantar-se a Madrid.

Hay quien se pregunta por qué huele a humo en Madrid. Al parecer es por un incendio en Portugal, cerca de la frontera española con Salamanca. El viento sopla de Poniente. — Paco Arnau (@ciudadfutura) August 16, 2022

Ecologistas en Acción Comunidad de Madrid han alertat aquest dimarts de la raó principal per la qual la capital de l’estat espanyol estaria submergida en un núvol de fum i olor a cremat. La raó és ben senzilla, lluny de ser un incendi als voltants de la ciutat, que va ser una de les primeres opcions que es van descartar, han vist que a Portugal, pràcticament a la frontera amb Salamanca. Tot i que no hi ha massa més informació sobre l’incendi a Portugal, l’associació madrilenya ha assegurat que encara que no estigui passant a Madrid, “els incendis forestals són desastres ambientals i socials, siguin on siguin”, han dit en una piulada en el seu Twitter.

El humo y el olor a incendio que se aprecia en gran parte de la Comunidad de Madrid, podría deberse a un gran incendio en Portugal, en el límite con la provincia de Salamanca.



Los incendios forestales son desastres ambientales y sociales, sean donde sean.https://t.co/PLJh3YaCYO — Ecologistas en Acción Comunidad de Madrid (@EeAComMadrid) August 16, 2022

Barcelona també fa olor a cremat

Barcelona també es va despertar el passat diumenge amb una forta olor de cremat. Veïns de diversos districtes de la capital catalana van alertar les autoritats d’aquesta situació davant la possibilitat que s’estigués produint un incendi en alguna zona forestal. Segons van informar els efectius d’emergències a través d’una publicació a les xarxes socials, l’origen d’aquesta forta olor el trobem a centenars de quilòmetres de la capital catalana. En concret, l’olor de fum provenia de l’incendi que cremava a la zona de Moncayo, a l’Aragó.