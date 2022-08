Madrid descarta sancions immediates pels incompliments al pla energètic

La vicepresidenta tercera i ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, ha descartat que hi hagi sancions “immediates” a qui incompleixi el pla d’estalvi energètic. En una entrevista a la Cadena SER ha admès que els petits comerços poden tenir dubtes sobre com els afecta el nou decret i ha dit que cal “donar un marge”. En aquesta línia, ha insistit que l’objectiu no és sancionar, sinó “afavorir el compliment”. De totes maneres Ribera ha remarcat que des d’aquest mateix dimecres ja hi haurà mesures actives –com l’apagada de llums dels aparadors o la limitació de la temperatura- i ha avisat que si detecten que a alguna comunitat autònoma hi ha un incompliment generalitzat s’hi posaran en contacte “immediatament”.

Dependrà de les comunitats autònomes

Tot i que la vicepresidenta tercera sí que ha dit que cal donar “un marge” i ha descartat sancions immediates, no ha volgut marcar ella un termini per a la imposició de multes. Ha dit que això dependrà de les comunitats autònomes, que són qui haurà “d’interpretar i considerar com s’apliquen les mesures” i “acompanyar els comerciants”.

Sobre aquesta qüestió Ribera ha dit que seria “una irresponsabilitat gran” que algun territori decidís desobeir el decret, com ja ha insinuat que farà la Comunitat de Madrid. La ministra ha dit que espera “responsabilitat” de totes les comunitats perquè “és important aplicar el decret”. A més, segons assegura la majoria d’espanyols són “conscients” de la situació i no es viurà “una insubmissió generalitzada”.

El presidente de la Xunta de Galicia y precandidato a la presidencia del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en un encuentro de afiliados en Novotel Madrid Center, a 15 de marzo de 2022, en Madrid (España). Esta es una de las citas que está llevando a cabo Feijóo por la geografía española para presentar su proyecto de partido en las 17 Comunidades Autónomas antes del XX Congreso Nacional extraordinario de la formación, que tendrá lugar entre el 1 y 2 de abril en Sevilla. 15 MARZO 2022;MADRID;AYUSO;PP;PARTIDO POPULAR;AFILIADOS Alberto Ortega / Europa Press 15/3/2022

El PP, sense propostes

Ribera s’ha referit també a la pressió exercida des del PP per retirar el decret i ha dit que s’ha vist una “escalada” en el seu discurs, primer amb crítiques a la norma i després amb exigències de reunions amb responsables polítics de diferents rangs. Segons ha explicat, a la reunió de la Conferència Sectorial d’Energia d’aquest dilluns els presidents del PP “no van plantejar dubtes ni propostes” perquè tenien “una voluntat clara d’imposar la retirada del decret”.