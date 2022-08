Sánchez imposa el decret d’estalvi energètic: “Les lleis es compleixen”

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s’ha mostrat ferm en la defensa del decret d’estalvi energètic que es va aprovar en el passat Consell Executiu. “Les lleis es compleixen”, ha dit en una compareixença des de Lanzarote justament mentre la vicepresidenta tercera i ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, i la ministra d’Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, estaven reunides amb les comunitats per esclarir els dubtes i l’aplicació del decret. D’aquesta reunió no n’ha sortit cap avenç i el Govern l’ha titllat de pèrdua de temps.

La reunió ha estat un fracàs i mentre es desenvolupava el principal partit de l’oposició, el PP, ha demanat la retirada del decret perquè les restriccions que es volen imposar s’acordin amb les comunitats autònomes. Així, els populars han demanat una conferència de presidents per a abordar aquest decret i acordar les mesures pertinents. El president espanyol ha respost en la mateixa compareixença davant els mitjans que els populars són “negacionistes”. També els ha demanat “unitat, responsabilitat i solidaritat”. En paral·lel ha defensat que el seu executiu ha estat en contacte amb les comunitats autònomes, els grups parlamentaris i el sector privat abans de l’aprovació d’aquest reial decret, el que el PP assegura que és fals.

Una pèrdua de temps per al Govern

Pel que fa al Govern, aquesta trobada amb el ministeri en la Conferència Sectorial d’Energia ha estat una “pèrdua de temps”. Fonts consultades per l’Agència Catalana de Notícies asseguren que a la reunió amb el ministeri de Transició Ecològica i de Indústria, Comerç i Turisme “no s’han resolt cap dels dubtes generats ni s’ha tingut en compte cap de les crítiques i opinions que han sorgit”. Per part del Govern, hi ha assistit el secretari d’Empresa, Albert Castellanos, i la d’Energia, Assumpta Farran. A la sortida, aquestes mateixes fonts han explicat a l’ACN que és “imprescindible” esclarir “les incerteses” que genera aquest decret que s’ha fet “a correcuita i de manera precipitada”.