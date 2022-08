New Balance tornarà a obrir les seves botigues a Madrid i Barcelona

New Balance ha decidit tornar a obrir part de les botigues que es van tancar al gener a Espanya i Portugal, entre elles, Les Fregues Village a Madrid i La Roca Village a Barcelona. Així ho van assegurar fonts del sector. Amb els dos locals de Madrid i Barcelona, seran sis les botigues que tornarà a obrir New Balance en outlets. A Madrid, a més del citat de las Rozas Village, reobriran a San Sebastián de los Reyes Style Outlets i a Getafe Style Outlets.

A Barcelona, al marge de la Roca Village, New Balance tindrà l’única botiga física en carrer, concretament, en Rambla de Catalunya 49, en el local confrontant on Experience va obrir la primera flagship store d’Europa. A Portugal, la marca de roba esportiva estarà en el Freeport Fashion Outlet de Lisboa i al Vila do Conde Fashion Outlet de Porto.

La previsió de la multinacional amb seu a Boston és anar obrint les botigues gradualment des d’aquest mes d’agost fins a finals d’any. De fet, des de fa mesos New Balance ha anat llançant ofertes de diferents llocs de treball a través de Linkedin com el de store manager a Getafe, d’assistent de gerència també a Getafe, responsable comercial de moda, area manager per a Ibèria o HR manager. Totes elles s’han publicat des del compte de New Balance i des de la del director de Màrqueting de New Balance Ibèria, Daniel Scheidgen Álvarez.

Al marge d’aquestes reobertures, el procés judicial contra la cúpula de New Balance segueix endavant en el Jutjat d’Instrucció número 9 de Madrid. En la causa està imputada i citada a declarar pròximament tota la cúpula de New Balance Ibèrica, representada per Alfico, Anna Scheidgen i Angela Scheidgen, i el vicepresident de New Balanç Global, Paul Guaron.