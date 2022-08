Madrid tomba la petició del Govern d’endarrerir el pla d’estalvi energètic

El govern espanyol ha rebutjat la proposta del Govern de la Generalitat d’endarrerir el nou pla d’estalvi energètic que té com a objectiu reduir un 7% el consum de gas rus. El Govern demanava una moratòria de les mesures argumentant que encara hi ha “molts dubtes” sobre com s’aplicarà i per la falta de temps d’algunes empreses a executar les reformes de manera immediata.

De fet, el secretari d’Empresa i Competitivitat, Albert Castellanos, creu que haurien de tenir excepcions o ser més flexibles. En aquest sentit, ha posat d’exemple que desincentivaria l’ús del transport públic. La mesura del govern espanyol limitava la temperatura del ‘aire condicionat a un mínim de 27 graus al transport públic.

Afectament als establiments d’aliments

La Generalitat també argumentava que posar la temperatura a 27 graus a establiments d’aliments podria provocar un malbaratament dels productes, així com aplicar la norma en espais amb aglomeracions podria causar problemes d’ordre públic.

Les mesures són un compromís davant la Comissió Europea, que té l’objectiu de deixar de dependre del gas rus. En aquest sentit s’hi ha pronunciat la ministra de Transició Energètica, Teresa Ribera, qui ha dit que és una mesura per “enfrontar el xantatge de Putin” i “estar al costat dels ucraïnesos” davant l’invasió russa.

La ministra d’Indústria, Comerç i Turisme, María Reyes Maroto, en roda de premsa / ACN

El PP demana la retirada

El Partit Popular ha demanat la retirada d’aquest nou decret llei, que ja entrat en vigor, i una conferència de presidents per debatre aquesta mesura. Els populars demanen la seva retirada perquè consideren que s’ha elaborat sense la participació dels municipis i les comunitats autònomes. De fet, els populars no han tancat la porta a dur el decret al Tribunal Constitucional, com ha proposat la Comunitat de Madrid, però ha confiat que el govern espanyol “rectifiqui”. La presidenta madrilenya, de fet, ha demanat la retirada de les mesures i ha anunciat que les desobeiria, mentre que altres comunitats s’han queixat per les formes i la falta de diàleg.