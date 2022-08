Tots els clubs ascendits a LaLiga Smartbank s’adhereixen a LaLiga Impulso

Albacete, Andorra, Real Racing Club i Villareal B, els quatre clubs acabats d’ascendir a LaLiga Smartbank, han ratificat la seva entrada en LaLiga Impulso, l’aliança estratègica entre LaLiga i CVC per a impulsar la competició espanyola, la qual cosa els permetrà accedir a una injecció de capital a llarg termini que contribueixi a impulsar la seva professionalització i desenvolupament.

Tal com recull l’acord, de la inversió de CVC en LaLiga Impuls es destina una partida als clubs ascendits que els dona accés al 34% dels fons. A més, el calendari establert per a la recepció dels fons és el següent: agost 2022, un 34%; juny 2023, un 16%; juny 2024, un 25% i juny 2025, el 25% restant.

Aquests quatre equips se sumen així als 38 clubs de Primera i Segona divisió que ja s’havien adherit a LaLiga Impuls des de la seva ratificació en Assemblea el mes de desembre passat. Des de la seva aprovació, LaLiga Impuls ha lliurat als clubs espanyols un total de 908 milions d’euros, la qual cosa representa la transferència del 50,25% dels 1.994 milions compromesos pel fons d’inversió en el marc de LaLiga Impuls.

L’aliança entre LaLiga i CVC, un acord que suposa una embranzida històrica per al futbol espanyol en permetre a LaLiga i els seus clubs créixer globalment i avançar 20 anys en els seus processos de modernització, estableix que els fons rebuts pels clubs tenen un caràcter finalista i que els equips es comprometen a destinar un 70% dels fons proporcionats a la millora de les infraestructures esportives i el desenvolupament en el si dels clubs (desenvolupament internacional, desenvolupament de marca i producte, plans d’innovació i tecnologia o desenvolupament de continguts en plataformes digitals i xarxes socials), podent disposar de fins a un 15% addicional per a la inscripció de jugadors i l’altre 15% per a deute financer.

El president del Real Racing Club, Alfredo Pérez, un dels quatre equips que s’incorpora a l’acord, va assenyalar en un comunicat que “LaLiga Impuls és una eina que permet als clubs modernitzar les seves infraestructures i pujar el seu nivell digital, amb l’objectiu de fidelizar més als seus aficionats i arribar a nou públic. La valoració, per tant, és molt positiva”.

En els pròxims mesos, els quatre equips hauran de presentar els seus plans de desenvolupament, igual que han fet ja la resta de clubs que han subscrit LaLiga Impuls, detallant els plans d’inversió i negoci als quals destinaran aquesta injecció de capital. Unes inversions responsables enfocades a promoure un creixement de la competició en el seu conjunt i de cada entitat de manera individual.

L’aliança de LaLiga amb CVC està marcant una tendència en la resta de les grans competicions futbolístiques europees, que estan seguint els passos de LaLiga en la cerca d’un soci inversor que els permeti impulsar les seves competicions en un moment de grans reptes i incerteses per a la indústria. Entre elles, La Lligui 1 a França que de fa unes setmanes confirmava el seu acord amb CVC pel qual els clubs gals rebran uns 1.500 milions d’euros en concepte de drets audiovisuals i més recentment la Bundesliga, que ha sortit al mercat a la recerca d’un soci inversor al qual vendre una participació minoritària dedicada a la comercialització dels drets televisius.