Renfe comença a instruir les 31 primeres dones saudites maquinistes de la història

Les 31 dones saudites aspirants a maquinistes d’alta velocitat que han superat la primera fase formativa, de caràcter teòric, han començat a realitzar pràctiques en cabina per part de Renfe, per al seu tren Haramain a l’Aràbia Saudita. En aquesta segona fase, que durarà entre cinc i sis mesos, les alumnes viatgen com a acompanyants de maquinistes titulars a bord de trens comercials i condueixen de manera efectiva amb la supervisió de formadors de Renfe, segons ha informat l’operador.

Està previst que comencin a conduir en solitari a mitjan desembre, sent les primeres saudites en la història del país que exerceixin aquesta professió. Pertanyen a la novena promoció de maquinistes locals de Renfe en el marc del projecte Haramain, registrant la major proporció d’aspirants que superen la fase teòrica, atès que la van començar 34 dones

La formació teòrica va arrencar el passat 13 de març: 483 hores en les quals es van impartir matèries com a coneixements bàsics ferroviaris, normes de circulació i seguretat, riscos laborals, sistemes contra incendis o aspectes tècnics relatius al tren i la infraestructura. La part pràctica tindrà 674 hores, per a un total de 1.157 hores formatives.

De les 31 aspirants a maquinistes que han superat la primera fase, sis d’elles ja pertanyien a la plantilla de Renfe KSA (sucursal saudita de la companyia). La seva edat mitjana és de 26 anys i 7 de cada 10 tenen estudis universitaris, enfront de 3 de cada 10 de la resta de promocions, totes masculines. La convocatòria d’aquesta promoció va tenir una enorme repercussió en la societat saudita, fins al punt que es van inscriure 28.000 dones, de les quals la meitat, aproximadament, van realitzar exàmens presencials. D’elles, 145 van ser seleccionades per a la següent fase, que consistia en una entrevista personal.