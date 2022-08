El caos ferroviari deixa una cua de malestar entre passatgers

El robatori de 600 metres de cablejat de la línia de trens d’alta velocitat a l’Arboç (Baix Penedès) ha afectat a centenars de passatgers que anaven a agafar avui el tren per anar-se’n de vacances o treballar. Mentre que els usuaris que tornaven de vacances tenien la sensació de resignació, els que marxaven estaven preocupats per la sensació de la falta d’informació i el risc de perdre vols. “Teníem un tren fins a Madrid perquè demà viatgem a Costa Rica i tenim un vol des d’allà”, explicava Cristina, que no descartava anar-hi directament en cotxe. “No tenim altre remei que aguantar, no podem fer res. L’únic que vull és agafar el tren i anar a París”, relatava per part seva en Lluís.

Pels viatgers més acostumats a utilitzar els serveis de Renfe, especialment de Rodalies, la incidència resultava més molèstia que novetat. “He pensat, és el típic retard de sempre de la Renfe, però quan m’ho han explicat ja he pensat que aniria per llarg”, relatava la Meritxell, veïna de Sabadell. En el seu cas, anava al poble de la seva família, a Burgos, on l’esperava la seva àvia. L’Arnau, que viatjava a Bilbao, confiava a poder agafar el seu tren, encara que fos tard.

Sensació de falta d’informació

L’Álvaro, que tornava de vacances en direcció a Madrid, fins i tot es plantejava començar la seva jornada laboral a les oficines de la seva empresa a Barcelona. “Estar deu hores aquí a l’estació no crec que sigui una opció”, es lamentava després de dir que no sabia “res de res”. En Santiago, veí de Saragossa que havia vingut, com cada any, a Barcelona a veure el trofeu Gamper, també criticava la falta de notícies que havia ofert Adif. “He vingut a comprar el diari a l’estació i m’he trobat amb tot això, i no sé res més”, explicava.

Imatge del cable robat / Delegació govern espanyol

Servei amb retards

Poc abans de les dotze del migdia, Adif ha informat que la incidència que havia originat els talls i retards en el servei d’alta velocitat s’havia solucionat. Renfe ha confirmat també que la circulació de trens directes s’havia restablert tot i que durant el recorregut es poden registrar retards per les restriccions de velocitat perquè els sistemes “no estan totalment normalitzats”. Els viatgers que no han pogut agafar els trens de primera hora es reubicaran en els que surtin durant el dia.