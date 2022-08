Bolaños respon a Feijóo: “Sánchez estarà encantat de debatre amb el PP”

El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha assegurat aquest diumenge que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, estarà “encantat de debatre” amb el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tal com aquest ha proposat. Bolaños ha remarcat que Sánchez és el president que més ha debatut a les Corts i estarà encantat d’explicar tot el que ha fet el govern. “També és una oportunitat per a Feijóo d’estudiar-se una mica els temes i fer alguna proposta, i que aconsegueixi no dir dades que són falses en les seves intervencions”, ha ironitzat el ministre. Bolaños ha demanat a Feijóo que es repensi la seva actitud i exerceixi una oposició “a l’altura del moment”.

Bolaños, que estava al Vaticà en un viatge oficial, ha reivindicat que “és difícil trobar un sol espanyol que no s’hagi beneficiat d’alguna mesura aprovada pel govern”, i ha recriminat l’actitud del PP en aquest sentit. I és que els populars no han acceptat algunes de les mesures del govern espanyol, com per exemple el nou decret de mesures energètiques. “Tenim una oposició que canvia de cara, però només de cara, continua en el no cada dia, intentant desgastar el govern, però amb el seu vot contrari danya els ciutadans”, s’ha queixat.

Alberto Núñez Feijóo | ACN

Feijóo i el decret d’estalvi energètic

No és cap secret que el Partit Popular s’ha mostrat molt reticent a aprovar el nou decret d’estalvi energètic. La primera a posicionar-se en contra completament va ser la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, qui va anunciar que Madrid no estava disposada a dur a terme les restriccions que es demanaven. Finalment, va ser tot el partit que va votar en contra d’aquestes mesures, que es van acabar aprovant igualment. Segons Bolaños, és “difícil d’explicar” que el PP no hagi votat el pla d’estalvi energètic que “s’ha aprovat sense cap debat en tots els països”. “Tant de bo Feijóo s’ho repensés i tinguéssim una oposició a l’altura d’Espanya i del moment”, ha conclòs.