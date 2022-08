El decret d’estalvi energètic tira endavant gràcies a ERC, Bildu i PDeCAT

Esquerra Republicana i el PDeCat, juntament amb EH Bildu, han votat a favor del decret d’estalvi energètic, el que ha permès que hagi estat convalidat aquest dijous a la tarda al Congrés dels Diputats. En canvi, Junts i la CUP hi han votat en contra després de denunciar diverses “trampes” dins del text del govern espanyol. El suport d’Esquerra i el PDeCat als vots del Partit Nacionalista Basc, que va ser confirmat ahir ha estat necessari perquè el decret -ara projecte de llei- hagi sortit endavant. Compromís també hi ha votat a favor, però sense el seu suport la polèmica mesura també hauria tirat endavant.

Gabriel Rufián, portaveu d’ERC al Congrés | Europa Press

Ja havien avançat que no votarien en contra

Tant Esquerra Republicana com el PDeCat havien avançat que no votarien en contra del decret, però no havien esclarit fins ara quin seria el seu sentit del vot. Finalment ha estat afirmatiu. En una entrevista a Catalunya Ràdio Gabriel Rufián ha celebrat que el decret hagi acabat convertint-se en un projecte de llei perquè d’aquesta forma els grups hi han pogut introduir esmenes. El portaveu republicà al Congrés també ha demanat insistentment que l’executiu estatal presenti per escrit una data per a saber quan i com es farà cada pas del decret d’estalvi energètic.

Rufián també ha assegurat que el govern espanyol fa trampes en les lleis i per això ha insistit que cal negociar totes les lleis, al contrari del que sosté Junts. “Volem militar en la utilitat, i ser útils comporta contradiccions”, ha assegurat el portaveu d’Esquerra Republicana al Congrés dels Diputats. En aquest sentit, també ha afirmat que les negociacions d’Esquerra intenten ser una “síntesi” del Govern de la Generalitat, del seu partit i del seu grup parlamentari al Parlament de Catalunya i ha reiterat que espera que les mesures del decret siguin “fixes i estructurals”.

El PDeCat aconsegueix esgarrapar alguns compromisos del govern espanyol

El PDeCat també hi ha votat a favor després d’aconseguir el “compromís del govern espanyol per modificar alguns aspectes que es concretaran en els propers dies”. La formació ha reconegut que la tramitació com a projecte de llei “no és suficient” però tot i així hi han votat afirmativament.

Per la seva banda el govern espanyol s’ha compromès a presentar un calendari per convertir el decret en un projecte de llei negociat amb els grups i també ha assegurat que entre les esmenes a la totalitat i a l’articulat i la redacció final no passin més de tres o quatre setmanes. “Ens hem trobat moltes vegades que finalitza el període d’esmenes i les ponències no es convoquen” ha dit el diputat Ferran Bel, qui creu que el govern espanyol “s’ha mostrat sensible” a algunes mesures que han posat sobre la taula els convergents.

El portaveu parlamentari del PDeCAT també ha anunciat “el compromís del govern espanyol per treure una línia d’ajuts genèrica d’uns 100 milions d’euros perquè les comunitats autònomes, si així ho desitgen, puguin obrir línies d’ajudes per a la instal·lació de portes en el comerç”.