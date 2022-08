El PNB i ERC aplanen la convalidació del decret d’estalvi energètic

El PNB i ERC aplanaran la convalidació del decret d’estalvi energètic que s’ha de fer aquest dijous al Congrés dels Diputats. Així ho han anunciat aquesta tarda les dues formacions, que al·leguen que ho fan per “responsabilitat”. El PNB ha assegurat en un comunicat que “les mesures contemplades només tenen sentit si s’apliquen amb immediatesa” pel que aplanaran el camí a la convalidació tot i la negativa de PP, Ciutadans i Vox. Les dues formacions han evitat avançar si votaran ‘sí’ o només s’abstindran.

El portaveu d’ERC, Gabriel Rufián, ha celebrat que l’executiu espanyol hagi optat per tramitar el text com a projecte de llei i no com a decret per tal que les formacions puguin introduir-hi modificacions. “Ho aprofitarem. Negociarem fins a l’últim minut. És complicat una altra opció que no sigui almenys intentar millorar-lo”, ha argumentat en declaracions als mitjans de comunicació abans d’entrar a la reunió de la Diputació Permanent del Congrés.

Tot i avançar el seu suport a la convalidació del decret, Rufián ha dit que el partit encara “negocia de forma intensa” amb el govern de Pedro Sánchez. De fet, ha apuntat que el que més reclamen són “dates de compliment”. Rufián també ha titllat de “trampós” que la norma que vol aprovar el govern espanyol inclogui elements paral·lels com ara el rescat de les radials de Madrid. Tot i així, ha dit que no tombaran el decret per aquest motiu com sí que farà Junts per Catalunya segons ha anunciat la formació de Laura Borràs. “Si no, no entraríem a negociar absolutament res. La gent ens demana ser útils”, ha justificat.

El sentit de vot d’EH Bildu i el PP

EH Bildu també està negociant el text però ha dit que no comunicarà el seu vot fins a última hora perquè encara s’està analitzant. El que comparteixen amb ERC és la reclamació de mesures “estructurals” perquè l’actual text només en planteja de “temporals”.

Per la seva banda el PP ha confirmat que continua en el ’no’ tot i l’oferta del govern espanyol de tramitar-ho com a projecte de llei. Vox i Cs també votaran en contra de la convalidació de la mesura aquest dijous. Malgrat la normativa el govern espanyol dona per fet que tindrà prou suports per aprovar les mesures.