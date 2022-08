El diputat al Congrés espanyol, Gabriel Rufián aterra a la televisió i presentarà un nou programa a 8TV. A més de ser diputat al Congrés dels Diputats per Esquerra Republicana i alcaldable a Santa Coloma de Gramenet, serà l’encarregat de conduir un nou programa que aterra a la nova televisió de Pedrazzoli, qui vol posar tota la carn a la graella per aquesta nova temporada.

Pilar Rahola a 8TV

Tal com ha avançat El Periòdico, el seu programa, La Fàbrica, que fins ara estava disponible només a Youtube, serà emès cada diumenge a les 22h, conservant la seva essència: Rufián continuarà fent entrevistes a personatges molt diversos del panorama de l’Estat espanyol, que podran ser actors, cantants, polítics, empresaris, youtubers o periodistes, entre d’altres. Amb això, la nova etapa del programa de Gabriel Rufián serà més “televisiva” i adquirirà elements més propis d’un programa per a la televisió convencional.

Programa setmanal

Com que es farà setmanalment, cada mes, tres es duran a terme des del mateix escenari que s’ha fet fins ara amb l’ambientació d’una fàbrica. La quarta edició mensual, en canvi, s’enregistrarà des d’un lloc diferent de Barcelona i la seva àrea metropolitana. Tot i el nou programa, Rufián seguirà en política.

Graella basada en la política

Pedrazzoli situa aquest nou programa a la nova graella en un horari de màxima audiència, amb l’objectiu de competir amb gegants mediàtics com TV3, La Sexta o Telecinco. 8TV vol assumir una graella basada molt més en la política, tot el contrari al que ha decidit fer TV3, que es vol basar molt més en l’entreteniment tal com ha anunciat el seu nou director, Sigfrid Gras.

Rufián no serà l’únic en fitxar per 8TV, i és que l’exdirector de TV3 Vicent Sanchis presentarà un programa nocturn de dilluns a dijous en prime time, amb tertulians com els periodistes Pilar Rahola i l’exdirector de Catalunya Ràdio Saül Gordillo.