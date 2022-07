Alfons Arús critica l’exdirector de 8TV en una entrevista bomba

Alfons Arús està preparant un programa nou per als dissabtes a la nit, amb el que La Sexta intentarà esgarrapar unes dècimes a les altres cadenes. El seu èxit al capdavant de l’Aruser@s està sent apoteòsic, amb audiències increïbles i molt bones crítiques. Es troba en un núvol, el que no s’esperava quan va fer el canvi de cadena. 8TV va cancel·lar el seu programa quan aquest era un dels espais més vistos de la cadena privada, el que va enfadar els fans del programa. A l’Arús el va forçar a buscar-se la vida, canviar de cadena, d’horari i d’idioma. Precisament del comiat de la televisió privada catalana ha parlat en un directe a Twitch que s’ha viralitzat aquestes darreres hores.

El presentador parla del comiat de 8TV

El periodista esportiu Siro López ha sorprès en convidar-lo al seu programa, en els que han parlat sobre la trajectòria del presentador català. Els teleespectadors s’han quedat amb la boca oberta davant de les desenes de titulars potents que ha deixat anar l’Arús en aquesta conversa. El primer que ha revelat? Que va arribar a 8TV amb un sou molt baix: “Jo vaig deixar la ràdio perquè allà has de parlar de política si vols ser estrella i a mi m’avorreix. A més a més que crec que per al morning musical acabes sent vell i no acabava de torbar el meu espai. Volia marxar a la televisió i a 8TV em van oferir un sou tan ridícul que la meva dona em va dir que havia estat l’error més gran de la història, però jo volia estar allà perquè em feia il·lusió”.

Les millors declaracions han estat sobre el final de l’Arusitys, però: “El programa funcionava de meravella, però va haver-hi un canvi de direcció i em van dir que no hi havia diners. A 8TV li vaig donar uns quants anys, tenia ofertes econòmiques molt superiors, però estava bé allà i m’hi quedava. En el moment en que em vaig adonar que no podria seguir, tenia dues ofertes en paral·lel. Finalment me’n vaig anar a Atresmedia i no me’n penedeixo”.

Alfons Arús parla del final de l’Arucitys | Youtube

Alfons Arús critica Ramón Rovira, l’exdirector de la cadena catalana

I com és la seva relació actual amb la cúpula del Grup Godó? “Tinc una molt bona relació i un molt bon record d’ells. Ara bé, m’he trobat amb una sèrie de directors inútils, per exemple l’últim, Ramón Rovira. Quan algú et fa la vida impossible i t’obliga a no ser rendible, si tens ofertes és fàcil marxar. Mai he marxat per gust, sinó per necessitat, perquè en alguns llocs t’estanquen”.

Com a confessió personal, també ha deixat caure que ha estat “un mal empresari”: “He estat incapaç de formar una estructura d’una productora de veritat com ho són Gestmusic o la de Pablo Motos. Ara bé, he estat una empresa familiar petita que ha protegit els seus treballadors i col·laboradors. Però amb els anys que porto només tinc el meu format. Sempre he tingut la sensació d’anar en pastera. Està lleig que jo ho digui, però si veus els pressupostos que tenen la resta de programes matinals, el nostre és obvi que és molt més baix“. Unes paraules que han col·locat el periodista a primera línia mediàtica.