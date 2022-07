Alfons Arús prepara un programa nou per als dissabtes a la tarda

Alfons Arús ha rebut bones notícies de La Sexta. La cadena ha volgut premiar l’èxit que està aconseguint amb Aruser@s, el que fa unes audiències increïbles cada matí. Quin premi rebrà a canvi? Ser el presentador d’un programa nou que s’emetrà en directe a les tardes dels dissabtes.

El periodista Rocco Steinhäusser assegura que li donaran encara més temps en antena perquè a partir de la tardor volen que aquella franja comenci a tenir més audiència. Fins ara aquest ha estat un dels seus punts febles, tenint en compte que sempre guanya la resta de la competència: “El periodista Alfons Arús prepara un programa nou per a les tardes dels dissabtes a La Sexta. El projecte no s’allunyarà molt del seu exitós programa matinal i s’estrenarà aquesta tardor”, han avançat.

Alfons Arús, una de les estrelles de La Sexta

Alfons Arús rebrà, doncs, la confiança de la cadena privada una altra vegada. Pocs creien que traslladar el programa de tafaneries dels migdies de 8TV a La Sexta seria un desastre. Canviaven d’idioma, de franja d’horari i de cadena… però, finalment, sorprenia i aconseguia un públic fidel que els ha seguit tots aquests mesos. En cas de confirmar-se el que comenta en Rocco, el programa nou que tenen al cap tindria una estructura i uns continguts similars a l’Aruser@s. Cap dels protagonistes no s’ha pronunciat al respecte encara, així que caldrà esperar per conèixer més detalls d’aquesta nova aposta televisiva.

El presentador triomfa amb anècdotes personals

En el seu programa, comenten l’actualitat informativa i també de la premsa del cor. Moltes vegades acaben viralitzant-se escenes en concret, el que habitualment passa perquè l’Arus acaba compartint alguna anècdota personal. Fa tres setmanes, va cridar molt l’atenció en assegurar que en el seu DNI figura que és una dona per error: “En el meu DNI figuro com a Alfonso, de sexe femení. Sempre que anava amb el passaport i el DNI, el senyor policia em mirava diverses vegades, fins que em vaig adonar de l’error i em vaig adonar que podia ser que s’estigués preguntant si realment era una dona”. La història va fer molta gràcia i, efectivament, va acabar ensenyant el carnet d’identitat en directe per demostrar que no s’ho estava inventant.