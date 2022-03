Alfons Arús confessa que pateix un problema de salut

En el programa d’Alfons Arús a La Sexta tracten tot tipus de temes, també amb una part dedicada a la previsió meteorològica. Ha estat en aquest moment, quan el presentador català ha tret a la llum que coneix una manera infal·lible per saber si plourà l’endemà. Com? Curiosament, gràcies a un problema de salut que pateix des de fa temps. Quan el temps no acompanya, assegura que aquest mal s’accentua fins al punt de convertir-se en un de molt dolorós. Parla del dolor reumàtic als lloms, una lumbàlgia aguda que el fa patir especialment quan arriba un temporal que s’hi queda durant uns quants dies.

L’icònic periodista assegura que aquest contratemps el molesta, però que almenys l’ajuda a saber si ha d’agafar paraigües: “Ahir mateix tenia un dolor de lumbago molt fort i es va demostrar que, una vegada més, faria un dia de pluja horrorós com va acabar passant. El lumbago mai no falla. Com a vocal de l’associació d’afectats pel lumbago, he de dir que nosaltres tenim un marge d’error mínim”, deia tot intentant fent broma sobre el tema. La seva dona, la col·laboradora Angie Cárdenas, reconeixia que tota la família bromeja sobre el do de l’Arús: “És el xaman del lumbago”.

Alfonso Arús revela el problema de salud que le afecta cuando llueve https://t.co/xGdR3YSwmv — Aruser@s (@AruserosLaSexta) March 23, 2022

Bromes a part, el presentador estrella de televisió ha lamentat patir molt de dolor quan comença a notar aquest tipus de mal. Es tracta d’un dolor muscular molt estès que pateixen milers de persones, encara que ell mai no havia parlat públicament sobre el tema. Ara que ha confessat que té aquesta habilitat secreta, de ben segur que els companys de programa aprofiten per mofar-se’n quan arribin temporals o temporades de molta pluja.

El programa d’Alfons Arús a La Sexta continua aconseguint audiències molt i molt bones, competint cara a cara amb els magazins matinals de la resta de cadenes. Agrada molt la manera de treballar del català, que ha sabut com exportar la metodologia de l’espai de 8TV a la televisió espanyola.