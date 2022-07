Així ha estat el comiat de Ricard Ustrell en l’últim ‘Planta Baixa’

Ricard Ustrell s’ha acomiadat del Planta Baixa, que avui emetia l’últim programa en la franja del migdia. El 5 de setembre comença la nova versió de l’espai de TV3, el que passarà a les tardes i amb Agnès Marquès al capdavant. Han començat amb una entrevista a la nova presentadora, qui ha fet un repàs a la seva carrera i ha deixat clar que en la nova versió del programa intentaran introduir més entreteniment per adaptar-se al públic diferent que tindran en aquest nou horari.

🎙 “Al nou ‘Planta baixa’ parlarem de la vida i hem d’aplicar-hi el sentit de l’humor, però això no vol dir que fem humor. Ens hem d’entretenir i hem de somriure mirant la tele, i aquest és el nostre propòsit.”



👤 @MarquesAgnes #PlantaBaixaTV3



▶ https://t.co/2z7SSGcGZY pic.twitter.com/mCgrSSPSvy — Planta baixa TV3 (@plantabaixatv3) July 22, 2022

Recuperen alguns dels millors moments del Planta Baixa

Poc després, l’Ustrell introduïa un programa especial en què han fet un repàs per alguns dels millors moments que han tingut en aquesta temporada. Les entrevistes més originals, els vídeos més divertits i els testimonis més tristos i també els més virals. Han recuperat algunes històries que van explicar fa mesos per tal de veure com han evolucionat en aquest temps. I també han volgut aplaudir la feina dels col·laboradors, als qui han acomiadat en petites entrevistes. A més a més, han tret a la llum com va ser el procés d’escollir el nom del programa.

“Estic molt orgullós de tot el que hem fet, de l’equip que hem construït. El nostre objectiu era explicar moltes més coses més enllà del que passa a l’actualitat i crec que ho hem fet. A més a més que vam inventar una manera de fer televisió nova durant la pandèmia, el que no va ser gens fàcil”, ha dit el Ricard Ustrell en directe. Un dels moments més impactants d’aquest final ha tingut com a protagonista el Xavi Canalies, que ha volgut disfressar-se de gamba en un petit gag hilarant.

❓ Com ha canviat #PlantaBaixaTV3 en els últims tres anys?



📺 El resum de les tres temporades del programa, en cinc minuts! 👇



▶ https://t.co/2z7SSGcGZY pic.twitter.com/VP6znUxgrR — Planta baixa TV3 (@plantabaixatv3) July 22, 2022

Ricard Ustrell s’acomiada del Planta Baixa després de tres temporades

El presentador ha volgut acomiadar l’últim programa del Planta Baixa en horari de migdies, un format que va idear fa tres anys i que ha aconseguit bones crítiques i bona audiència. Han ensenyat com és el dia a dia de la preparació del programa, des de la reunió matinal, el maquillatge, les proves de so… fins a l’inici de la gravació en directe. Ricard Ustrell ha agraït la confiança dels teleespectadors i se n’ha acomiadat: “En aquests tres anys han passat moltes coses i això és el que fem cada dia en els últims tres dies per fer aquest programa. Moltes gràcies a tot l’equip, a tot l’equip aquí present i darrere de les càmeres del Planta Baixa. I gràcies a també a la gent de TV3 que ens ha fet confiança cada dia. Treballem per a tota la gent que ha fet possible aquest programa. Gràcies”.

“Marxem, però tornarem. Això és un tancat per reformes i tota aquesta gent que no calla tornarà a TV3. Hi serem i tornarem a la tarda el 5 de setembre sense el Xavi Rossinyol i sense mi, però amb l’Agnès Marquès al capdavant. A mi em trobareu el dissabte a la nit. Moltes gràcies. Ho hem patit i ho hem gaudit molt. Moltes gràcies”, ha prosseguit.

El presentador se centra en la preparació del nou programa de TV3

Ricard Ustrell està centrat en la preparació de Col·lapse, el programa nou que emetrà a TV3 els dissabtes a la nit i que s’iniciarà el pròxim 17 de setembre. Volen que sigui un format 100% d’entreteniment, en el que entrevistaran personatges curiosos. El que el presentador ha deixat clar és que no hi haurà lloc per als polítics. La cadena confia en aquesta nova aposta, la que omplirà el buit que ha deixat lliure el Faqs després de la seva abrupta cancel·lació.