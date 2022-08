ERC no s’oposarà al decret d’estalvi energètic del govern espanyol

Esquerra Republicana (ERC) ha anunciat que no s’oposarà al decret llei de mesures d’estalvi energètic que aquest dijous s’ha de convalidar al Congrés dels Diputats. A més, el partit d’Oriol Junqueras ha assenyalat com una “bona notícia” que el govern espanyol s’hagi ofert a tramitar-lo com a projecte de llei perquè els grups tinguin la possibilitat d’introduir esmenes a la polèmica mesura. El que no se sap encara és si la formació republicana s’abstindrà o secundarà la mesura del govern espanyol.

La decisió, tanmateix, és no obstaculitzar el decret transformat en projecte de llei per facilitar les coses al govern espanyol. Amb el ‘sí’ o l’abstenció el govern de coalició podrà superar la negativa de PP, Vox i Ciutadans, a una mesura que consideren necessària de cara a l’hivern. Ho ha anunciat el portaveu d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, que ha defensat que la seva formació sempre ha defensat amb altres forces polítiques d’esquerra algunes de les mesures que conté el text que s’ha d’apropar. Tot i així, ha dit que encara cal “negociar” alguns aspectes de la futura llei, plasmar-ho en el text escrit i fer-ho en una data pròxima.

“Bona notícia” poder negociar el projecte de llei

Rufián ha insistit molt en què és una “bona notícia” que el text no es tramiti com un decret sinó com un projecte de llei perquè d’aquesta manera es podran negociar mesures. “No és la primera vegada que es presenta aquí alguna cosa sense poder negociar, i és una bona notícia que es pugui”, ha reiterat en la seva compareixença davant els mitjans de comunicació.

El portaveu d’ERC al Congrés ha demanat que es posi l’èmfasi en millorar el text perquè inclogui mesures “estructurals i no conjunturals”. Aquest aspecte és el que més ha criticat ERC des que es va anunciar el decret d’estalvi energètic que finalment és un projecte de llei que s’ha de convalidar aquest dijous al Congrés.