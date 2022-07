Junqueras acusa el PSOE de no voler reformar el delicte de sedició

L’exvicepresident del govern i líder d’ERC, Oriol Junqueras, ha acusat el govern de Pedro Sánchez de no voler reformar el delicte de sedició per “raons polítiques” i veu possible reingressar a la presó després que el Tribunal Suprem (TS) rectifiqués i acordés al maig revisar els indults als presos de l’1-O.

En una entrevista d’Europa Press, ha rebutjat que l’executiu espanyol al·legui que no pot impulsar la reforma de la sedició perquè no hi ha prou majoria quan, segons ell, sí que existeix: “No és una qüestió d’opinió o creença, és una obvietat matemàtica. Estem a favor de les matemàtiques i la ciència en general”.

“Si no hi ha una raó matemàtica, és evident que la raó és purament política. No se m’acudeix una altra manera alternativa de veure’l. Si les matemàtiques ens donen la raó, és evident que aquell que vulgui negar-ho no ho fa per raons matemàtiques i sí per raons polítiques”, ha argumentat.

Junqueras parla del retorn dels exiliats

En preguntar-li si la reforma del delicte de sedició podria facilitar la tornada dels “exiliats”, ha assegurat que no n’hi hauria prou perquè sobre alguns recau un delicte de rebel·lió, com és el cas de la secretària general d’ERC, Marta Rovira.

Sobre si s’ha de posar sobre la taula de diàleg, Junqueras ha constatat que l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa i el Grup de Treball de l’ONU sobre Detencions Arbitràries han demanat suprimir la sedició, i creu que “seria bo” que el govern avancés a la mateixa direcció que aquests ens i de les instàncies judicials d’Alemanya, Bèlgica, Regne Unit i Itàlia.

“Si el Govern vol que l’Estat s’acosti al que indiquen totes aquestes institucions internacionals, és evident que sap què ha de fer”, ha advertit el líder d’ERC a les portes d’una nova reunió de la taula de diàleg a finals de la setmana que ve.

Aposta per l’amnistia i l’autodeterminació

Després de reiterar l’aposta que fan per una llei d’amnistia i el dret a l’autodeterminació, ha explicat que de la taula de diàleg esperen “tot allò que serveixi per corregir totes les injustícies que tanta gent d’aquest país ha patit, pateix i tot sembla indicar, que patirà si no es prenen mesures per corregir-ho”.

També s’ha referit al fet que el TS estigui revisant els indults, cosa que el president d’ERC veu possible tornar a entrar a la presó en preguntar-li al respecte: “Per descomptat que podem, hem vist coses molt més contràries a dret”.

“Si han fet tot el que han fet i segueixen fent tot el que fan en contra dels principis judicials del dret, del Codi Penal, de les recomanacions de totes les instàncies internacionals, és clar que són capaces de seguir-ho fent”, ha lamentat.

Junqueras creu recomanable que hi hagi “bons” pressupostos de l’Estat per la crisi

Segons Junqueras, la situació econòmica, amb una inflació propera al 10%, fa recomanable aprovar comptes “en tots els àmbits institucionals” en referir-se a la negociació que el govern espanyol obrirà per aprovar els pressupostos generals de l’Estat (PGE).

Tot i això, ha afegit que han de ser uns bons pressupostos així com que la defensa dels drets dels ciutadans s’ha de demostrar també en altres àmbits i decisions: “Si tothom treballa en el mateix sentit de la justícia, de la generositat, l’eficàcia i la defensa dels drets i el benestar dels ciutadans, segur que ens trobarem amb la gent que avanci per aquest camí”, ha dit en preguntar-li si ERC s’obre a negociar els PGE.

Sobre si supedita la negociació dels PGE als resultats de la taula de diàleg, ha assegurat que vol confiar en els que diuen que volen treballar pels drets dels ciutadans –en al·lusió vetllada als socialistes–, i que si això és veritat ho hauran de demostrar “en tots els àmbits possibles”.

“Aquí hi ha una situacions que cal corregir, en tots els àmbits: econòmic, preus, energia, en tots els àmbits. Espero de tot el món la màxima convicció i la millor actitud a l’hora de corregir això”, ha dit.