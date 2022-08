El govern espanyol corregeix la ministra: les mascaretes es mantenen als avions

El govern espanyol corregeix la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, i la mascareta seguirà sent obligatòria als avions. Sánchez havia anunciat aquest dijous en el Congrés dels Diputats la fi de l’obligatorietat de les màscares en els avions, així com de la presa de temperatura i del manteniment de distància en els controls en els aeroports.

Durant la defensa del decret llei de mesures de sostenibilitat econòmica en l’àmbit del transport, així com de mesures d’estalvi, eficiència energètica i de reducció de la dependència energètica del gas natural, la ministra havia anunciat que “davant l’evolució de l’emergència sanitària provocada per la Covid 19” s’eliminarà l’obligatorietat de l’aplicació de les directrius d’operació vinculades amb la pandèmia en els aeroports.

Dues dones amb mascareta en un aeroport / EP

Ho havia anunciat com a recomanació

Segons la ministra. la mascareta, la mascareta s’establia com a recomanació i no com a obligació, l’ús de màscara, la presa de temperatura, així com la distància en files entre els passatgers en els controls.

AENA revisarà els seus contractes

Així mateix també s’estableix, dins d’aquestes mesures que afecten el transport aeri, la possibilitat que Aena pugui realitzar una revisió extraordinària dels preus en els seus contractes d’obres “a fi d’evitar retards en les inversions que està realitzant”.

El text també preveu la participació d’Aena en la instal·lació de llocs de control fronterers automatitzats i la contractació del servei de suport per a respondre a l’aplicació del reglament “que enfortirà el control de les nostres fronteres i que permetrà prevenir, detectar i investigar els delictes de terrorisme”, segons va explicar la ministra.