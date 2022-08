Rufián: “Seguirem negociant fins l’últim minut la llei d’estalvi energètic”

El portaveu d’ERC en el Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián, ha explicat sobre el ple del Congrés per a convalidar el decret llei d’estalvi energètic que el seu partit el negociarà “fins l’últim minut”. El diputat al Congrés assegura que “hi ha molta cosa a negociar, i el més fàcil és no fer-ho”, i assegura que es tracta d’una mesura que porten molt de temps reclamant. “És una bona notícia que això acabi sent un projecte de llei, però necessitem per escrit una data per a saber quan i com es farà. Crec que 33 decrets que s’han votat s’han quedat en res. Demanem un compromís per escrit per part del Govern”, ha expressat Rufián en una entrevista en Catalunya Ràdio.

Gabriel Rufián

Esquerra vol ser útil

Alhora, ha assegurat que el govern espanyol fa trampes en les lleis, i per això ha insistit que cal negociar. “Volem militar en la utilitat, i ser útils comporta contradiccions”, explica el portaveu d’Esquerra Republicana al Congrés dels Diputats espanyol. En aquest sentit, també ha afirmat que les negociacions d’Esquerara intenten ser una “síntesi” del Govern de la Generalitat, del seu partit i del seu grup parlamentari al Parlament de Catalunya i espera que aquestes mesures siguin “fixes i estructurals”.

Així mateix, ha opinat que “està molt bé que estigui bonificat el transport públic”, però ha assegurat que els ciutadans també agrairien millors infraestructures. “Hi ha molt de camí per fer, forma part del nostre treball intentar millorar el que se’ns planteja”, ha sostingut Rufián. En ser preguntat per quants dies li dona al Govern per a tancar el decret, el portaveu d’ERC ha respost que al més aviat possible, i ha garantit que “si fora per ERC aquesta tarda estaria fet”.

Evita parlar de Junts

Preguntat per la posició de Junts per Catalunya de no votar a favor del decret, explica que és “legítim” i ha defugit parlar del soci de Govern del seu partit a la Generalitat. “Sempre que parlo de Junts es genera una tempesta mediàtica i no en vull parlar. Parlem massa del nostre passat i amb les nostres baralles li regalem vots al PSC”, ha reflexionat Rufián.