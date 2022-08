Junts denuncia una partida de 1.300 milions d’euros a les elèctriques

La portaveu de Junts per Catalunya al Congrés dels Diputats espanyol, Míriam Nogueras, ha denunciat aquest dijous una partida de compensació de 1.370 milions d’euros a les grans empreses del sector elèctric, així com el rescat de les autopistes radials de Madrid en el decret de la gratuïtat de Renfe. “Es tracta d’una pràctica molt habitual d’aquest govern, que ho tiren endavant tot a través de reial decrets i ho inclouen tot”, explica la diputada al Congrés a Catalunya Ràdio.

Nogueras denuncia una partida a les autopistes radials de Madrid

Tot i això, no ha esclarit si votarien en contra de les mesures o s’abstindrien, malgrat que ja ha avançat que no votarien a favor del paquet de mesures que ha d’aprovar avui el Congrés dels Diputats. Nogueras denuncia que en el decret de la gratuïtat de Renfe s’inclou una modificació legal de la llei de pressupostos del 2021 que facilita un pagament de les autopistes radials de Madrid. Alhora, adverteix que a la llei d’estalvi energètic també s’inclou una partides de 1.300 milions d’euros de compensació al sector elèctric, sense especificar a quines empreses van. “Són diners públics que paguem tots”, denuncia la diputada de Junts. També adverteix que la nova llei contra els incendis forestals atempten contra les competències de la Generalitat de Catalunya.

Míriam Nogueras, portaveu de Junts al Congrés

Junts considera que ho negocien tot

Nogueras també afirma que el seu partit sempre ho negocia tot, però veu unes “línies vermelles” en les mesures que porta avui el Congrés dels Diputats el govern espanyol. “Això s’acosta al xantatge”, afirma la diputada, que creu que l’objectiu hauria de ser que “Rodalies funcioni, i no que sigui gratuït”. Alhora, també ha criticat Esquerra Republicana per un “acomodament” i “conformis-me”. “Amb nosaltres, el PSOE sap que si no hi ha uns mínims no tindran el nostre suport”, explica la diputada de Junts, qui atribueix a ERC que el PSOE tiri endavant la majoria de lleis. “nosaltres ho denunciem tot i som més exigents”, explica.