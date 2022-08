Nogueras exigeix una comissió d’investigació com l’acte de màxim respecte

La portaveu de Junts en el Congrés, Miriam Nogueras, ha insistit aquest divendres a demanar una comissió d’investigació al Congrés dels diputats sobre els atemptats del 17 i 18 d’agost de 2017 a Barcelona i Cambrils, perquè “el major acte de respecte que es pot oferir a les víctimes és aclarir la veritat del que va passar”.

En una entrevista en Televisió espanyola, la diputada de Junts per Catalunya ha criticat que alguns sectors centrin el debat en la interrupció del minut de silenci per una protesta en l’acte d’homenatge a les víctimes de la Rambla del dimecres i al fet que la presidenta de Junts, Laura Borràs, saludés després de l’acte a persones que protestaven, amb cartells com ‘Volem saber la veritat’.

Laura Borràs fent-se fotos amb els manifestants durant l’acte del 17-A

Condemna l’irrupció

Sobre si víctimes es van sentir incòmodes en interrompre’s el minut de silenci, ha remarcat que des de Junts han “condemnat aquestes actituds aïllades” que ha qualificat de falta de respecte, després del que ha demanat textualment no fer de l’anècdota una categoria i abordar aquest assumpte des del rigor i el respecte.

Ha criticat el debat generat arran de l’actitud de les persones que van anar a protestar i ha recordat que el 2018 “un grup reduït de feixistes també va irrompre en els actes de commemoració” i que ningú li va preguntar per la seva actitud. Alhora, ha assegurat que, després de cinc anys dels atemptats, continua havent-hi molts interrogants, segons ella.

Té moltes preguntes

Preguntada per si té alguna prova que ocorregués alguna cosa més enllà del constatat per l’Audiència Nacional en el judici pel 17-A, ha replicat: “El que tinc són moltes preguntes i no hi ha ningú a l’altre costat que el vulgui contestar. Aquest és el problema. I si vol proves, fem una comissió de recerca i que surtin aquí totes les proves”.