Vilalta, en la línia d’Aragonès: “Ens asseurem davant de tothom”

La portaveu d’ERC, Marta Vilalta, ha defensat mantenir la taula de diàleg encara que hi hagi un canvi de govern a Espanya, en la línia del que ha afirmat el president de la Generalitat, Pere Aragonès. En declaracions a RAC1, Vilalta ha dit que s’asseuran “davant de tothom”, i especialment davant dels qui no comparteixen “res” per defensar la república catalana.

Aragonès ha expressat en una entrevista que el Govern no renunciarà a la taula de diàleg encara que hi hagi un canvi de govern a Espanya. Ha dit que la negociació és d’executiu a executiu i que, en conseqüència, el procés de negociació “ha de continuar independentment del govern que hi hagi a l’Estat, perquè el conflicte continua”.

17.05.2021, Barcelona Pere Aragonès i Jordi Sànchez escenifiquen l’acord entre ERC i Junts per Catalunya als Jardins del Palau Robert. foto: Jordi Play

Relació amb Junts

Sobre la tensió que ha provocat internament a JxCat, Vilalta ha dit que aquesta situació “malauradament” no és nova, i que la divisió en el partit hi és des de fa mesos. Això, ha expressat la dirigent republicana, resulta “un factor desestabilitzador”: “No és bo pel govern, ni per la ciutadania ni pel país”. La portaveu també ha lamentat que hi ha “veus de JxCat que van a la contra, i critiquen o no volen complir allò acordat amb el pla de govern”, com ara pel que fa a la taula de diàleg. “Si algú creu que ha de reflexionar, perquè és molt crític i creu que no s’està complint, que proposi una alternativa i una solució”, ha afegit.

Critica a Laura Borràs

D’altra banda, Vilalta ha dit, en referència a Laura Borràs, que l’acte de commemoració del 17-A “no era moment per ser corejada ni voler tenir protagonisme”. La portaveu republicana veu una falta de respecte i de “manca d’empatia” que s’interrompés el minut de silenci i ha dit que “allà no tocava ni fer crits ni demanar explicacions” sobre els atemptats.

Borràs va criticat dijous, en declaracions a RAC1, que la vicepresidenta primera del Parlament, la republicana Alba Vergés, no estigués present a l’acte i ho deixés en mans de la vicepresidenta segona, la socialista Assumpta Escarp. Vilalta ha acusat la presidenta suspesa del Parlament de voler “fer una polèmica” per a “desviar” el focus. I ha justificat el Parlament quedava representat amb la figura de la vicepresidenta segona.

D’altra banda, després que JxCat presentés una petició de reconsideració sobre la suspensió de Borràs, Vilalta ha avançat que els membres republicans a la Mesa actuaran “amb coherència”. Per tant, no acceptaran aquesta demanda.