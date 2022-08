La cancel·lació de ‘Viva la vida’, una sorpresa amb motius tèrbols darrere

La cancel·lació de Viva la vida va sorprendre els teleespectadors de Telecinco i també els seus mateixos col·laboradors, que no s’esperaven que la cadena l’eliminés de la graella de sobte quan tampoc no estaven fent tan mala audiència. El magazín de les tardes del cap de setmana no renova la nova temporada després de cinc anys en antena i, en el seu lloc, van optar per emetre Ya es verano. Amb Frank Blanco al capdavant, aquest programa no està agradant gaire a l’audiència i això fa que molts tornin a pensar en el Viva la vida.

Fins ara no havia sortit a la llum el motiu real de la seva cancel·lació. Deien que podia ser per les xifres d’audiència, però això no quadra perquè tenen espais amb molts menys teleespectadors i allà continuen. Llavors quins motius hi havia darrere? Ha estat una de les periodistes que hi treballava, l’Elia Gonzalo, qui n’ha parlat obertament per primera vegada.

Què hi ha darrere de la cancel·lació de ‘Viva la vida’?

No és casualitat que ho hagi fet ella precisament, una de les poques que ja no forma part de la productora del programa ni de la cadena. Poc després de saber-se que es quedaria sense feina, va fitxar per l’Espejo Público. Ara que està a la competència s’atreveix a dir el que sap de la cancel·lació del programa d’Emma García: “Viva la vida va començar com un projecte petit i va començar a créixer fins acabar convertint-se en el que era. Ara bé, jo mai no he estat en un projecte en què dos mesos abans del final es digui que ho senten, però que es cancel·la dos mesos després. Va ser una sorpresa“.

“Per un moment sabies que era un projecte que s’acabava, però tampoc no podies pensar-ho perquè havies de seguir amb el mateix ritme i la mateixa exigència. A Viva la vida li quedava força. Tenia força perquè les dades estan allà i eren bones… Ha hagut d’haver-hi motius empresarials darrere d’aquesta decisió, uns motius que a tots se’ns escapen“, ha reconegut.

Elia Gonzalo parla de la cancel·lació de Viva la vida | Antena 3

Nova vida per a Elia Gonzalo a Espejo Público

La noia està molt contenta amb el canvi, per això: “Estar de col·laboradora aquí es va presentar com una oportunitat per a mi, que mai no m’havia plantejat ser col·laboradora. Jo sempre he estat aquest tipus de periodista que va canviant de programa i sí que he presentat alguna vegada, però sempre he tingut la perspectiva de ser dins del programa. Quan em vau trucar per ser col·laboradora, el primer que va pensar és a qui li importarà el que jo digui”.