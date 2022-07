Emma García acomiada l’últim ‘Viva la vida’ entre llàgrimes

Emma García ha acomiadat l’últim Viva la vida, un programa especial que no tornarà a la graella la pròxima temporada. Telecinco va anunciar el mes passat que havia decidit cancel·lar-lo per intentar trobar algun substitut que enganxi més els teleespectadors. El magazín de les tardes dels caps de setmana va començar el 2017 amb Toñi Moreno al capdavant, que va estar-hi només un any fins que van col·locar-hi a l’Emma.

La presentadora basca ha acaparat totes les mirades en aquesta darrera emissió, la que ha aprofitat per agrair la confiança a l’audiència en un discurs final molt emotiu en el que no ha pogut evitar posar-se a plorar: “Quan us miro, companys, m’emociono molt… moltíssim, de fet. Tanquem una etapa que per a mi ha durat quatre anys, una etapa meravellosa. Vaig assumir aquest repte amb il·lusió, humilitat i moltes ganes d’aprendre. Em vaig proposar aportar i mostrar la meva versió més vulnerable i menys controladora. No era fàcil i ho ha estat gràcies a vosaltres, al meu equip, perquè m’he sentit molt protegida”, ha engegat amb llàgrimes als ulls.

Emma García ha dedicat unes paraules molt maques als col·laboradors del programa, els qui l’han acompanyat en les tertúlies de tots aquests anys: “És molt important sentir-vos per poder donar la cara i jo ho he pogut fer bé gràcies a totes les vostres mirades còmplices. Heu estat amb mi en els moments més difícils de la meva vida i me n’emporto un gran record. He après molt de vosaltres i estic contenta perquè sé que ens tornarem a trobar en aquesta roda televisiva. Som uns afortunats i us estimo molt. I als qui també hem de donar les gràcies és als teleespectadors que ens han permès entrar a les seves cases i arribar fins aquí. Gràcies i fins sempre”.

Viva la vida ja té substitut a la graella

Telecinco retira de la graella el magazín, ja que no ha renovat el seu contracte. A partir del pròxim cap de setmana serà Ya es verano el seu substitut. Amb Frank Blanco al capdavant, l’espai està fet per la productora d’El Programa de Ana Rosa. Parlaran de l’actualitat informativa, amb una part més d’entreteniment que també dedicaran a la premsa del cor.